Мелитопольский горсовет лишил мандатов семерых депутатов-коллаборантов – мэр

Мэр подчеркнул, что из 42 депутатов Мелитопольского горсовета сотрудничают с оккупантами только семеро Фото: РИА "Мелитополь" / Facebook

"Внеочередная сессия, 20-я, была созвана по двум важным вопросам. Прежде всего мы лишили депутатских мандатов семерых депутатов-предателей, которые оказались в Мелитопольском городском совете и сегодня служат не украинскому народу, избравшему их, а врагу, и согласились коллаборировать", – сказал мэр.

Федоров подчеркнул, что из 42 депутатов Мелитопольского горсовета только семеро сотрудничают с оккупантами.

Вторым решением сессии горсовета, по его словам, стало поручение исполкому обратиться к центральным органам власти с целью "блокирования и ареста всего имущества коллаборантов и предателей". Мэр Мелитополя рассчитывает, что такие решения будут оперативно приняты.

"Уже более 200 заявлений нами написано в силовые структуры относительно коллаборантов и предателей, поэтому все уголовные производства открыты и следствие идет. Многим из них уже вручены подозрения", – добавил Федоров.