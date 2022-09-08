Мелитопольский горсовет лишил мандатов семерых депутатов-коллаборантов – мэр

"Внеочередная сессия, 20-я, была созвана по двум важным вопросам. Прежде всего мы лишили депутатских мандатов семерых депутатов-предателей, которые оказались в Мелитопольском городском совете и сегодня служат не украинскому народу, избравшему их, а врагу, и согласились коллаборировать", – сказал мэр.
Федоров подчеркнул, что из 42 депутатов Мелитопольского горсовета только семеро сотрудничают с оккупантами.
Вторым решением сессии горсовета, по его словам, стало поручение исполкому обратиться к центральным органам власти с целью "блокирования и ареста всего имущества коллаборантов и предателей". Мэр Мелитополя рассчитывает, что такие решения будут оперативно приняты.
"Уже более 200 заявлений нами написано в силовые структуры относительно коллаборантов и предателей, поэтому все уголовные производства открыты и следствие идет. Многим из них уже вручены подозрения", – добавил Федоров.
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.