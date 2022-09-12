В Луганской области образовалась очередь на границе из убегающих оккупантов – Гайдай

"Приятно наблюдать, что оккупанты сейчас чувствуют то, что мы прошли 24–25 февраля – огромные очереди образовались в направлении Луганска и российской границы. Убегают коллаборанты и оккупанты. Очередь в Счастье была на видео до полутора километра, в Станице Луганской в определенный период была даже 10 километров очередь из автомобилей", – заявил Гайдай.

По его словам, в тех населенных пунктах, где российская армия осталась, бойцы деморализованы, готовятся к поражению, пьянствуют и хотят сбежать.

Он добавил, что в некоторых населенных пунктах, в частности в Сватовском и Старобельском районах, на электроопорах, админзданиях партизаны по ночам вывешивали украинские флаги и коллаборанты до сих пор не осмеливаются их снять.