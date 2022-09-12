В Луганской области образовалась очередь на границе из убегающих оккупантов – Гайдай

"Приятно наблюдать, что оккупанты сейчас чувствуют то, что мы прошли 24–25 февраля – огромные очереди образовались в направлении Луганска и российской границы. Убегают коллаборанты и оккупанты. Очередь в Счастье была на видео до полутора километра, в Станице Луганской в определенный период была даже 10 километров очередь из автомобилей", – заявил Гайдай.
По его словам, в тех населенных пунктах, где российская армия осталась, бойцы деморализованы, готовятся к поражению, пьянствуют и хотят сбежать.
Он добавил, что в некоторых населенных пунктах, в частности в Сватовском и Старобельском районах, на электроопорах, админзданиях партизаны по ночам вывешивали украинские флаги и коллаборанты до сих пор не осмеливаются их снять.
После вторжения в Украину 24 февраля оккупанты пытались полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
13 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября Гайдай сообщил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.
11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.