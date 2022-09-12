ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области образовалась очередь на границе из убегающих оккупантов – Гайдай

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты пытаются сбежать из Украины
Оккупанты пытаются сбежать из Украины
Фото: EPA

С временно оккупированной территории Луганской области бегут российские захватчики, образовались огромные очереди в направлении российской границы. Об этом 12 сентября сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире единого телемарафона. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Приятно наблюдать, что оккупанты сейчас чувствуют то, что мы прошли 24–25 февраля – огромные очереди образовались в направлении Луганска и российской границы. Убегают коллаборанты и оккупанты. Очередь в Счастье была на видео до полутора километра, в Станице Луганской в определенный период была даже 10 километров очередь из автомобилей", – заявил Гайдай.

По его словам, в тех населенных пунктах, где российская армия осталась, бойцы деморализованы, готовятся к поражению, пьянствуют и хотят сбежать.

Он добавил, что в некоторых населенных пунктах, в частности в Сватовском и Старобельском районах, на электроопорах, админзданиях партизаны по ночам вывешивали украинские флаги и коллаборанты до сих пор не осмеливаются их снять.

https://www.facebook.com/100000695401534/videos/3244299135817689/

Контекст:

После вторжения в Украину 24 февраля оккупанты пытались полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

13 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября Гайдай сообщил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.

Теги: Луганская область, Сергей Гайдай, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасна в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасна в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть
"Буду делиться историями со всеми, кто понимает интернациональный язык". Макс Барских сменил псевдоним и заявил, что будет петь на английском
"Буду делиться историями со всеми, кто понимает интернациональный язык". Макс Барских сменил псевдоним и заявил, что будет петь на английском
Осадчая и Горбунов рассказали, как начинался их роман и кто был его инициатором
Осадчая и Горбунов рассказали, как начинался их роман и кто был его инициатором
Гордон показал себя на фоне горящего Кремля. Фото
Гордон показал себя на фоне горящего Кремля. Фото
"Вырез на спине прорисовывает грань между строгим и пошлым". 40-летняя Мейхер снялась в одежде с прозрачными вставками
"Вырез на спине прорисовывает грань между строгим и пошлым". 40-летняя Мейхер снялась в одежде с прозрачными вставками
"У пары есть проблемы". Демин заявил, что Остапчук, вероятно, расстался со своей второй женой спустя два года после свадьбы
"У пары есть проблемы". Демин заявил, что Остапчук, вероятно, расстался со своей второй женой спустя два года после свадьбы
Салат из телятины и овощей. Рецепт от Саливанчук
Салат из телятины и овощей. Рецепт от Саливанчук
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой
  Принцы Уильям и Гарри с женами вместе появились на публике после смерти Елизаветы II
  Принцы Уильям и Гарри с женами вместе появились на публике после смерти Елизаветы II
"Песков очень карикатурный официант. И исполнительный". Арестович показал себя на одном фото с Фейгиным и Песковым
"Песков очень карикатурный официант. И исполнительный". Арестович показал себя на одном фото с Фейгиным и Песковым
"Вау!", "Вкусная женщина". 49-летняя Клум показала поцелуй с 33-летним мужем
"Вау!", "Вкусная женщина". 49-летняя Клум показала поцелуй с 33-летним мужем
"Мимика огонь", "Очень красиво!" Каменских без макияжа спела перед камерой
"Мимика – огонь", "Очень красиво!" Каменских без макияжа спела перед камерой
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей
Кардашян вышла в свет в прозрачном платье. Фото
Кардашян вышла в свет в прозрачном платье. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (280941)
2
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone (21426)
3
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом (10132)
4
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине! (7988)
5
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка (7576)
6
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам (7242)
7
Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере (6247)
8
После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы (5575)
 
 
 
 