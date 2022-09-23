"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком

Данилко отметил, что встретился с певицей перед концертом в Риге.

"Андрей, отлично выглядите, это даже маской не скрыть", – написали поклонники артистка.

"Андрей Михайлович, ну вы так классно выглядите, как 20 лет назад", – восхитились подписчики.

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

Белоконь играет роль матери его героини.

8 сентября Данилко признался, что за семь месяцев войны похудел на 14 кг.

28 февраля Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины.