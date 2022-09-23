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23 сентября, 2022
 
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"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком

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Данилко за последние семь месяцев похудел на 14 кг
Данилко за последние семь месяцев похудел на 14 кг
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский актер Андрей Данилко 23 сентября опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен с латвийской певицей Лаймой Вайкуле.

Данилко отметил, что встретился с певицей перед концертом в Риге. 

"Андрей, отлично выглядите, это даже маской не скрыть", – написали поклонники артистка.

"Андрей Михайлович, ну вы так классно выглядите, как 20 лет назад", – восхитились подписчики. 

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

Белоконь играет роль матери его героини. 

8 сентября Данилко признался, что за семь месяцев войны похудел на 14 кг.

28 февраля Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором, не называя страну-агрессора, просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины.

Теги: Латвия, Рига, Андрей Данилко, Лайма Вайкуле
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