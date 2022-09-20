"Что-то задумал", "Сделал кусь". Данилко украдкой ущипнул Белоконь и показал ее реакцию. Фото

Данилко и Белоконь позируют, стоя возле прилавка. На фото видно, как Данилко украдкой ущипнул коллегу, а также запечатлена ее реакция на это.

"На старт! Внимание! Марш!" – подписал он снимки.

"Андрей сделал кусь", – прокомментировали фото поклонники.

"Второе фото – что-то задумал, третье – уже готово", – отреагировали в сети.

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.

Белоконь играет роль матери его героини. Сейчас артисты находятся на гастролях в Латвии.