"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой

10 апреля Виталина Ющенко писала, что до войны ее сын планировал учиться в Институте международных отношений университета Шевченко, но после нападения РФ на Украину они приняли решение отправить его в Канаду.

По словам дочери президента, для нее стало шоком, что сын тайком от нее подал документы в украинский университет и 19 сентября был посвящен в студенты.

"Я счастлива и плачу, потому что сама узнала об этом всего несколько дней назад. Сын очень тосковал по Украине, родительскому дому, родным и хотел вернуться. Он тайком подал документы на поступление в университет Шевченко и получил утвердительный ответ. Прилетел несколько дней назад, что стало для меня полным шоком, – написала она. – И вы знаете, я счастлива, что все так произошло. Я думала только о его безопасности, а он – о своем будущем в родной стране".

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