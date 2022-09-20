"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой

10 апреля Виталина Ющенко писала, что до войны ее сын планировал учиться в Институте международных отношений университета Шевченко, но после нападения РФ на Украину они приняли решение отправить его в Канаду.
По словам дочери президента, для нее стало шоком, что сын тайком от нее подал документы в украинский университет и 19 сентября был посвящен в студенты.
"Я счастлива и плачу, потому что сама узнала об этом всего несколько дней назад. Сын очень тосковал по Украине, родительскому дому, родным и хотел вернуться. Он тайком подал документы на поступление в университет Шевченко и получил утвердительный ответ. Прилетел несколько дней назад, что стало для меня полным шоком, – написала она. – И вы знаете, я счастлива, что все так произошло. Я думала только о его безопасности, а он – о своем будущем в родной стране".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.
У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.