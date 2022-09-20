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20 сентября, 2022
 
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"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой

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Виталина Ющенко: Он тайком подал документы на поступление в университет Шевченко и получил утвердительный ответ
Виталина Ющенко: Он тайком подал документы на поступление в университет Шевченко и получил утвердительный ответ
Фото: vitalinayushchenko / Instagram

Дочь третьего украинского президента Виктора Ющенко Виталина Ющенко 20 сентября в Instagram сообщила, что ее 17-летний сын Виктор Ющенко – младший вернулся из Канады в Украину и будет учиться в Киевском национальном университете имени Шевченко.

10 апреля Виталина Ющенко писала, что до войны ее сын планировал учиться в Институте международных отношений университета Шевченко, но после нападения РФ на Украину они приняли решение отправить его в Канаду

По словам дочери президента, для нее стало шоком, что сын тайком от нее подал документы в украинский университет и 19 сентября был посвящен в студенты.

"Я счастлива и плачу, потому что сама узнала об этом всего несколько дней назад. Сын очень тосковал по Украине, родительскому дому, родным и хотел вернуться. Он тайком подал документы на поступление в университет Шевченко и получил утвердительный ответ. Прилетел несколько дней назад, что стало для меня полным шоком, – написала она. – И вы знаете, я счастлива, что все так произошло. Я думала только о его безопасности, а он – о своем будущем в родной стране".

Контекст:

Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко, родилась 15 апреля 1980 года. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учитель украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко – трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара рассталась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

Теги: Виктор Ющенко, война России против Украины, семья, Виталина Ющенко
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