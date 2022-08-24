36-летний сын Виктора Ющенко во второй раз стал отцом. Его жена сообщила, что рожала в Украине

Невестка Виктора Ющенко Елена 24 августа подтвердила, что стала матерью.

"Под сирены, но в Украине родился наш маленький Андрюша. Спасибо за это ВСУ и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому", – написала она.

Контекст:

Андрей Ющенко – сын Виктора Ющенко от первого брака.

Ранее он был женат на младшей сестре украинской ведущей Маши Ефросининой Елизавете. Пара рассталась в 2012 году. У них есть сын.

В 2018-м он женился во второй раз. Новорожденный ребенок стал первенцем для жены Андрея Ющенко и вторым сыном для него самого.