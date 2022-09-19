"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании

"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена – моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", – написала она.

Артистка ограничила возможность комментировать ее пост в Instagram, оставив такую возможность в Facebook.

"Пой теперь [президенту РФ Владимиру] Путину, как делала это до войны. Украинцы не простят", – отреагировали в сети.

"Пой деду бункерному. Ты к нему сбежала", – написали фолловеры.