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19 сентября, 2022
 
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"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ани Лорак замалчивает нападение РФ на Украину
Ани Лорак замалчивает нападение РФ на Украину
Фото: Ани Лорак / Facebook

Проживающая в РФ и замалчивающая нападение России на Украину украинская певица Ани Лорак 19 сентября разместила на своих официальных страницах в Instagram и Facebook первую публикацию за последние семь месяцев.

"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена  моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", – написала она. 

Артистка ограничила возможность комментировать ее пост в Instagram, оставив такую возможность в Facebook.

"Пой теперь [президенту РФ Владимиру] Путину, как делала это до войны. Украинцы не простят",  отреагировали в сети.

"Пой деду бункерному. Ты к нему сбежала", – написали фолловеры.

https://www.facebook.com/AniLorak/posts/pfbid02KUoeLMfoBFYiQDWhXXk9XZ8KSoywdG7NBu4VJBdjgNhBJDGYtEnufKdUaY5hnUp6l

Контекст:

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. До 19 сентября ее страница в Instagram была удалена.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

29 июня Лорак засветилась в Москве на вечеринке у своего кума, российского певца Филиппа Киркорова в компании Татьяны Навки, которая является женой Дмитрия Пескова  пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.

В сентябре стало известно, что Ани Лорак планирует гастроли в Европе как "самая титулованная украинская певица". Это вызвало возмущение в сосцсетях

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, реагируя на скандал, заявил, что артистов, которые поддерживают или замалчивают российскую агрессии против Украины, будут лишать звания "народный артист Украины". Ткаченко отметил, что идет работа "над поправками в законы, чтобы таких "народных" больше наша страна не видела".

Организаторы концертов после огласки сообщили, что отменили выступления артистки.

Теги: Владимир Путин, Ани Лорак, скандал, война России против Украины
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