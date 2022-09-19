"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак

Таким образом ведущая прокомментировала пост российской певицы Аллы Пугачевой, адресованный российскому министерству юстиции, о внесении ее в список "иноагентов", а также скандал с участием российской журналистки Ксении Собчак, назвавшей украинцев нацистами за то, что они призвали руководство международного бренда Zara не сотрудничать с российскими моделями.

"Собчак в мировом контексте ноль, ее, кроме своих, никто не слышит, а с теми ее "своими" нам все уже давно понятно, просто проявилось то, что мы и так знали, – написала Осадчая. – Прочесть пост Пугачевой – да. Можно поблагодарить под постом, что эти слова, возможно, лет через 100 что-то изменят на болотах, но радоваться трое суток всеми соцсетями и СМИ – нет. Лучше больше порадуемся успехам на фронте".

Осадчая призвала подписчиков быть самодостаточными.

"Когда хочется отреагировать на русских, представьте, что вы их не знаете и никогда не знали, перейдите на страницу к мировой звезде и поблагодарите за поддержку", – подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)