"Следующий президент РФ", "Вызов лично Путину". Соцсети отреагировали на призыв Пугачевой включить ее в списки "иноагентов" вслед за Галкиным

"Прошу зачислить меня в ряды "иноагентов" моей любимой страны. Ибо я солидарна со своим мужем – честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", – написала она.

При этом Пугачева прямо не упомянула о войне России против Украины.

Пользователи соцсетей отреагировали на заявление артистки. "ГОРДОН" собрал самые интересные высказывания.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что Пугачева может стать новым президентом РФ.

"Теперь я знаю, кто станет президентом России на досрочных выборах, которые состоятся уже в следующем году. [...] Обращение Аллы Пугачевой с просьбой включить ее в список "иноагентов" вслед за Максимом Галкиным – это конец для Путина! Домик из дерьма и палок под названием "путинская Россия", который главный террорист Кремля строил 22 года в головах у своего народа, с треском разваливается на глазах. И этот процесс, порождающий вокруг себя кровь и зловоние, уже не остановить!" – написал он.

Журналист Иван Яковина считает, что российскому обывателю "придется сделать некомфортный для себя выбор".

"Для очень многих сторонников Путина его личный конфликт с Пугачевой – это ситуация непростого этического выбора. Надо для себя решить что-то одно: либо это он серьезно ...банулся, либо это она – настоящий иностранный агент? Других вариантов больше нет, а то и другое в одной стандартной российской голове теперь сосуществовать не может. Власть пошла на обострение, назначив "иноагентом" Галкина. Пугачева не испугалась, ставку подняла, потребовав тот же статус для себя. Теперь российскому обывателю придется сделать некомфортный для себя выбор: кто тут герой, а кто – злодей. И решение вовсе не очевидно. Кстати, такой же выбор придется делать многим людям в российской артистической тусовке, для которой Пугачева не менее важна (в самых разных смыслах), чем Путин. Интересно!" – написал он.

"Алла Пугачева показала, что у нее мужества больше, чем у абсолютного большинства мужчин в России. Которые скорее сдохнут в Украине, чем избавят себя от шайки мародеров во главе с безумным полудохлым упырем Путиным", – заявил в Facebook политолог, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

По мнению экс-нардепа Борислава Березы, заявление Пугачевой "запустило бурю" в России.

Он отметил, что артистка "очень спокойно и вежливо написала на своей страничке в Instagram о том, что она солидарна с Галкиным, которому Кремль навесил ярлык "иноагента".

"И вот это заявление запустило бурю в России. Потому что Алла Борисовна является одним из базовых элементов восприятия для россиян. Как кто-то метко написал "Она одна из важнейших составных самого архетипа. Ее демарш равносилен бунту салата оливье, который вдруг внезапно встал бы поперек горла "патриотам"." И вот эти ее едкие слова про Россию как страну-изгой и иллюзорные цели стали вызовом лично Путину. А слова про солидарность с мужем загнали Кремль в тупик. Ведь теперь каждое следующее действие будет лишь ухудшать ситуацию для Кремля. Извинятся – покажут слабость и признают ее правоту. А если начнут преследовать, то это не вызовет поддержки у населения, а произведет обратный эффект. А я пойду возьму попкорн и посмотрю на это шоу, которое запустили кремлевские дебилы и женщина, у которой тестикулы больше, чему всей этой шоблы вместе взятой", – заявил политик.

"2024 год. Президент Украины Владимир Зеленский. Президент России Максим Галкин", – написал в Facebook блогер Владимир Коваль.

Экс-нардеп Андрей Лозовой эмоционально прокомментировал заявление Пугачевой.

"Алла Пугачева призвала минюст Московии причислить ее к числу "иноагентов". Это уже совсем п...здец империи", – написал он.