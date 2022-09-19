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19 сентября, 2022
 
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Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным

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Пугачева: Прошу зачислить меня в ряды "иноагентов" моей любимой страны. Ибо я солидарна со своим мужем
Пугачева: Прошу зачислить меня в ряды "иноагентов" моей любимой страны. Ибо я солидарна со своим мужем
Фото: alla_orfey1 / Instagram

Российская певица Алла Пугачева 18 сентября в Instagram опубликовала заявление, в котором попросила зачислить ее в ряды "иноагентов" вслед за ее мужем, российским шоуменом Максимом Галкиным.

"Прошу зачислить меня в ряды "иноагентов" моей любимой страны. Ибо я солидарна со своим мужем – честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", – написала она.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

О возвращении Пугачевой и детей в РФ стало известно 27 августа. Галкин продолжает жить и работать за границей.

16 сентября стало известно, что Галкин внесен российским минюстом в список "иноагентов". Галкин, комментируя это, заявил, что в своих заявлениях в сети, а также во время обращений к зрителям всегда был искренним и оставался честным перед самим собой. "Повод надуманный. Почему это происходит, я не знаю. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду шутить. Считаю это моим правом на труд. Также у меня есть право на свободу слова, закрепленное в конституции Российской Федерации, которую, наверное, министерство юстиции тоже должно охранять", – сказал он.

Теги: Алла Пугачева, война России против Украины, Максим Галкин
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