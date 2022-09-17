Бульвар Шоубиз
 
17 сентября, 2022
 
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Галкин о признании его в РФ "иноагентом": Торговлей совестью не занимаюсь. Как шутил над политиками, так и буду шутить

Галкин: Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие
Галкин: Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 17 сентября в Instagram прокомментировал решение российского министерства юстиции о внесении его в список "иностранных агентов".

"Обоснованием этому решению было то, что я якобы получал средства с Украины, на которые осуществлял политическую деятельность. Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет", – подчеркнул Галкин.

Он также отметил, что в своих заявлениях в сети, а также во время обращений к зрителям всегда был искренним и оставался честным перед самим собой. 

"Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь, – сказал артист. – Поэтому, конечно, повод надуманный. Почему это происходит, я не знаю. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду шутить. Считаю это моим правом на труд. Также у меня есть право на свободу слова, закрепленное в конституции Российской Федерации. Которую, наверное, министерство юстиции тоже должно охранять", – сказал он.

Резюмируя, Галкин подчеркнул, что не относит сам себя к "иноагентам". 


Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ

16 сентября стало известно, что Галкин внесен российским минюстом в список "иноагентов".

Теги: война России против Украины, иностранные агенты, Максим Галкин
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