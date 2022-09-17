Галкин о признании его в РФ "иноагентом": Торговлей совестью не занимаюсь. Как шутил над политиками, так и буду шутить

Галкин: Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие Фото: maxgalkinru / Instagram

"Обоснованием этому решению было то, что я якобы получал средства с Украины, на которые осуществлял политическую деятельность. Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет", – подчеркнул Галкин.

Он также отметил, что в своих заявлениях в сети, а также во время обращений к зрителям всегда был искренним и оставался честным перед самим собой.

"Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь, – сказал артист. – Поэтому, конечно, повод надуманный. Почему это происходит, я не знаю. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду шутить. Считаю это моим правом на труд. Также у меня есть право на свободу слова, закрепленное в конституции Российской Федерации. Которую, наверное, министерство юстиции тоже должно охранять", – сказал он.

Резюмируя, Галкин подчеркнул, что не относит сам себя к "иноагентам".

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