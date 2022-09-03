"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов"

"Пусть узнает вся страна с этого момента,

Как опасна и трудна жизнь "иноагента".

Не бухать, не есть, не спать, подавлять желания,

Чтобы тайно выполнять тайные задания.

Маскировка и обман, чтоб решить задачу,

Я в гитарный чемодан передачи прячу,

Фляга с ядом за спиной – так, подстраховаться.

Я давно не сплю с женой, чтоб не проболтаться.

Я шутя в родной стране обхожу законы,

Все разведки мира мне платят миллионы.

Я пахал день ото дня, словно лошадь в мыле,

А сегодня, вот х..рня, взяли и раскрыли", – спел Макаревич.

Контекст:

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.