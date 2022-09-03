"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов"

"Пусть узнает вся страна с этого момента,
Как опасна и трудна жизнь "иноагента".
Не бухать, не есть, не спать, подавлять желания,
Чтобы тайно выполнять тайные задания.
Маскировка и обман, чтоб решить задачу,
Я в гитарный чемодан передачи прячу,
Фляга с ядом за спиной – так, подстраховаться.
Я давно не сплю с женой, чтоб не проболтаться.
Я шутя в родной стране обхожу законы,
Все разведки мира мне платят миллионы.
Я пахал день ото дня, словно лошадь в мыле,
А сегодня, вот х..рня, взяли и раскрыли", – спел Макаревич.
2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.