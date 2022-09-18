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18 сентября, 2022
 
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Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Собчак: Сидят люди в тяжелой ситуации, но им кажется, что главное, с чем надо побороться, это чтобы русские ничего не рекламировали
Собчак: Сидят люди в тяжелой ситуации, но им кажется, что главное, с чем надо побороться, – это чтобы русские ничего не рекламировали
Фото: Ksenia Sobchak / Facebook

Российская журналистка Ксения Собчак 17 сентября в своем Telegram-канале назвала украинцев нацистами за то, что украинские пользователи соцсетей возмутились участием российской модели Натальи Водяновой в рекламной компании международной торговой сети Zara.

"Именно украинские аккаунты заходят и шеймят  типа вы русскую взяли. Не стыдно? Что за нацизм вообще? Причем закидывают организованно. Сидят люди в тяжелой ситуации, но им кажется, что главное, с чем надо побороться,  это чтобы русские ничего не рекламировали, не снимали фильмы для Канн, не выезжали из России? Это вообще-то нацизм", – написала Собчак.

Депутат Верховной Рады Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook отреагировал на пост российской журналистки.

"Спасибо за этот пост. Готовься быть включенной во все санкционные списки США и Европейского союза. Я как вице-президент комитета по беженцам ПАСЕ сделаю все возможное, чтобы ты больше не могла видеть "нацизм". Будем оберегать тебя", – заявил он.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid02VkSCQmSD9ZC7P5iKUeD1D46xkp8Mo7Na3yGaubcjvPejsL6KYHtJXQiVqLJr4YNul

Контекст:

Собчак замалчивает нападение РФ на Украину. При этом журналистка возмутилась, что санкции против РФ коснулись гражданских лиц.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину многие компании и мировые знаменитости отказались от сотрудничества с Россией и российскими гражданами.

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что "много россиян путешествует на отдых и за покупками [в ЕС], как будто в Украине не бушует война".

В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран союза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальном уровне перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, некоторые страны ввели ограничения на въезд россиян, в частности ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва.

Теги: Ксения Собчак, нацизм, Алексей Гончаренко, война России против Украины, Наталья Водянова
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