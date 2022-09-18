Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки

Собчак: Сидят люди в тяжелой ситуации, но им кажется, что главное, с чем надо побороться, – это чтобы русские ничего не рекламировали Фото: Ksenia Sobchak / Facebook

"Именно украинские аккаунты заходят и шеймят – типа вы русскую взяли. Не стыдно? Что за нацизм вообще? Причем закидывают организованно. Сидят люди в тяжелой ситуации, но им кажется, что главное, с чем надо побороться, – это чтобы русские ничего не рекламировали, не снимали фильмы для Канн, не выезжали из России? Это вообще-то нацизм", – написала Собчак.

Депутат Верховной Рады Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook отреагировал на пост российской журналистки.

"Спасибо за этот пост. Готовься быть включенной во все санкционные списки США и Европейского союза. Я как вице-президент комитета по беженцам ПАСЕ сделаю все возможное, чтобы ты больше не могла видеть "нацизм". Будем оберегать тебя", – заявил он.