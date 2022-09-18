Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки

"Именно украинские аккаунты заходят и шеймят – типа вы русскую взяли. Не стыдно? Что за нацизм вообще? Причем закидывают организованно. Сидят люди в тяжелой ситуации, но им кажется, что главное, с чем надо побороться, – это чтобы русские ничего не рекламировали, не снимали фильмы для Канн, не выезжали из России? Это вообще-то нацизм", – написала Собчак.
Депутат Верховной Рады Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook отреагировал на пост российской журналистки.
"Спасибо за этот пост. Готовься быть включенной во все санкционные списки США и Европейского союза. Я как вице-президент комитета по беженцам ПАСЕ сделаю все возможное, чтобы ты больше не могла видеть "нацизм". Будем оберегать тебя", – заявил он.
Собчак замалчивает нападение РФ на Украину. При этом журналистка возмутилась, что санкции против РФ коснулись гражданских лиц.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину многие компании и мировые знаменитости отказались от сотрудничества с Россией и российскими гражданами.
31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что "много россиян путешествует на отдых и за покупками [в ЕС], как будто в Украине не бушует война".
В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран союза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Венгрия, Кипр и Греция.
Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальном уровне перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, некоторые страны ввели ограничения на въезд россиян, в частности Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва.