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Собчак сообщила, что Чубайс попал в реанимацию. СМИ пишут о людях в костюмах химзащиты

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По данным Собчак, Чубайс находится в состоянии средней тяжести
По данным Собчак, Чубайс находится в состоянии средней тяжести
Фото: ЕРА

В реанимацию попал Анатолий Чубайс, который после открытого вторжения России в Украину ушел с поста спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. О госпитализации Чубайса 31 июля сообщила в Telegram российская телеведущая Ксения Собчак.

"Чубайс в реанимации. Говорила только что с [его женой] Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом "синдром Гийена – Барре". Состояние средней тяжести, стабильное", – написала она.

Telegram-канал "Осторожно, новости", который, как отмечает телеканал "Настоящее время", связан с Собчак, написал, что с похожими симптомами в коме в свое время находился российский режиссер и сценарист Андрей Звягинцев.

"Диагноз может измениться. По нашим данным, комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты. А сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей", – говорится в сообщении.

Контекст:

Всемирная организация здравоохранения пишет, что синдром Гийена – Барре – редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром чаще всего встречается у взрослых людей, у мужчин.

Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома Гийена – Барре. Тяжелые случаи синдрома Гийена – Барре наблюдаются редко, но они могут приводить практически к полному параличу и потенциально – к летальному исходу. Лечение включает симптоматическую терапию и иммунотерапию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Ксения Собчак, полиция, больница, Андрей Звягинцев, Анатолий Чубайс, лечение, реанимация, диагноз
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