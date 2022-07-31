Собчак сообщила, что Чубайс попал в реанимацию. СМИ пишут о людях в костюмах химзащиты

"Чубайс в реанимации. Говорила только что с [его женой] Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом "синдром Гийена – Барре". Состояние средней тяжести, стабильное", – написала она.

Telegram-канал "Осторожно, новости", который, как отмечает телеканал "Настоящее время", связан с Собчак, написал, что с похожими симптомами в коме в свое время находился российский режиссер и сценарист Андрей Звягинцев.

"Диагноз может измениться. По нашим данным, комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты. А сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей", – говорится в сообщении.