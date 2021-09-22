Бульвар Шоубиз
 
22 сентября, 2021
 
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Стало известно о состоянии 57-летнего российского режиссера Звягинцева после выведения из комы

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Звягинцева готовят к переезду в госпиталь для реабилитации
Звягинцева готовят к переезду в госпиталь для реабилитации
Фото: ЕРА

57-летнего российского режиссера и сценариста Андрея Звягинцева вывели из состояния комы. Об этом 22 сентября в комментарии российскому каналу РЕН ТВ сообщил председатель совета директоров российской акционерной финансовой корпорации "Система" Владимир Евтушенков.

Ранее российские СМИ писали, что именно эта компания оплачивает лечение находящегося в состоянии медикаментозной комы в одной из немецких клиник Звягинцева, но тогда представители не комментировали эту информацию. 

По словам Евтушенкова, состояние режиссера "более-менее удовлетворительное" и его готовят к переведению в госпиталь для реабилитации. Где именно это будет происходить, Евтушенков не уточнил.

О том, что Звягинцева ввели в состояние комы, стало известно 16 сентября, а накануне 13 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что Звягинцев находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии. Отмечалось, что режиссер заразился коронавирусом в начале июля. Уже после того, как его тесты дали отрицательный результат, у него диагностировали значительное поражение легких. После этого режиссера доставили в Германию.

Контекст:

Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. В 1984 году окончил актерский факультет Новосибирского театрального училища. Работал в Новосибирском ТЮЗ. В 1986 году поступил в ГИТИС, который окончил в 1990 году.

Известность Звягинцеву принесла снятая им картина "Возвращение" (2003). Всего на счету режиссера семь кинокартин и один телесериал.

Андрей Звягинцев – двукратный номинант премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" – на победу в этой номинации претендовали снятые им картины "Левиафан" (2014) и "Нелюбовь" (2017).

Теги: здоровье, Андрей Звягинцев, режиссер
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