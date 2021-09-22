Стало известно о состоянии 57-летнего российского режиссера Звягинцева после выведения из комы

Ранее российские СМИ писали, что именно эта компания оплачивает лечение находящегося в состоянии медикаментозной комы в одной из немецких клиник Звягинцева, но тогда представители не комментировали эту информацию.

По словам Евтушенкова, состояние режиссера "более-менее удовлетворительное" и его готовят к переведению в госпиталь для реабилитации. Где именно это будет происходить, Евтушенков не уточнил.

О том, что Звягинцева ввели в состояние комы, стало известно 16 сентября, а накануне 13 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что Звягинцев находится на лечении в Германии в тяжелом состоянии. Отмечалось, что режиссер заразился коронавирусом в начале июля. Уже после того, как его тесты дали отрицательный результат, у него диагностировали значительное поражение легких. После этого режиссера доставили в Германию.