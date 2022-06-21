Во Львовской области две женщины попали в реанимацию после змеиных укусов – ГСЧС

В Украине ежегодно страдают от укусов змей сотни человек Фото: depositphotos.com

По данным управления, в реанимацию Турковской районной больницы доставили 28-летнюю жительницу Самборского района, которую змея укусила в стопу.

В тот же день в реанимацию Ходоровской районной больницы доставили 65-летнюю жительницу Стрыйского района – ее змея укусила в правую ногу.

Состояние обеих пострадавших – средней тяжести.

В ГСЧС призвали жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу, обувать высокую плотную обувь.

"Если случайно увидели пресмыкающееся рядом с собой, не паникуйте, не приближайтесь и не совершайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10–15 метров", – говорится в сообщении.