Во Львовской области две женщины попали в реанимацию после змеиных укусов – ГСЧС

По данным управления, в реанимацию Турковской районной больницы доставили 28-летнюю жительницу Самборского района, которую змея укусила в стопу.
В тот же день в реанимацию Ходоровской районной больницы доставили 65-летнюю жительницу Стрыйского района – ее змея укусила в правую ногу.
Состояние обеих пострадавших – средней тяжести.
В ГСЧС призвали жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу, обувать высокую плотную обувь.
"Если случайно увидели пресмыкающееся рядом с собой, не паникуйте, не приближайтесь и не совершайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10–15 метров", – говорится в сообщении.
Как сообщили в Центре общественного здоровья Украины 14 июня, с начала года в стране пострадали от укусов змей 26 человек.
По информации ЦОЗ, в 2021 году в Украине от укусов змей пострадали 333 человека, в том числе 65 детей. Больше всего обращений зарегистрировано в Закарпатской, Львовской, Херсонской и Ровенской областях.
В 2020 году было зафиксировано 249 обращений из-за укусов змей, в 2019-м – 363, в 2018-м – 396 (один человек умер).