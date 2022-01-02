В Луцке умерла женщина, которая попала в реанимацию после ДТП с участием водителя-подростка

Об этом в Facebook сообщил депутат городского совета Луцка Роман Кравчук. Информацию "Волинським новинам" подтвердил заведующий реанимационным отделением Волынской областной клинической больницы Павел Гащишин.

У погибшей остались двое маленьких детей.

Контекст:

12 декабря в Луцке 16-летний подросток, находившийся за рулем автомобиля Renault Megane, пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, нарушив ПДД. Он не отреагировал на требование полицейских об остановке и пытался уехать. Renault проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов, рассказал заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его информации, в машине было трое людей, всем по 15–16 лет. После столкновения они пытались скрыться с места происшествия. Подростка, который был за рулем, сразу задержали, двух пассажиров вернули на место происшествия патрульные роты ТОР. Позже несовершеннолетнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами

В TikTok появилось видео момента наезда, снятое регистратором другой машины, стоявшей на светофоре. На нем видно, как автомобиль, не снижая скорости, врезается в идущих людей так, что они падают, а один отлетает на несколько метров, и едет дальше.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе пятилетний ребенок. 39-летняя жительница Луцка после аварии находилась в реанимации.