ДТП в Луцке со сбитыми на переходе пешеходами. В полиции рассказали подробности

Билошицкий: Конечно, за свои действия юноша понесет ответственность. Но здесь другой вопрос, как он попал за руль автомобиля? Фото: Олексій Білошицький / Facebook

О ДТП на "зебре" в Луцке, в котором 16-летний подросток за рулем Renault Megane, пытаясь скрыться от патрульных, совершил наезд на людей, писали СМИ. Сообщалось о четверых пострадавших, в том числе ребенке.

Билошицкий уточнил, что среди госпитализированных – мать и пятилетний сын.

"Патрульные заметили автомобиль Renault Megane, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, чем нарушил ПДД. Водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал убегать… После того, как автомобиль направился на проспект Соборности, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, переходивших проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе", – написал Билошицкий.

Он отметил, что через несколько метров автомобиль влетел в дерево и дорожный знак.

"Побег от патрульных несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и даже успевали публиковать в соцсетях", – рассказал полицейский.

По словам Билошицкого, в машине было трое людей, всем по 15–16 лет. После столкновения они пытались скрыться с места происшествия. Подростка, который был за рулем, сразу задержали, двух пассажиров вернули на место происшествия патрульные роты ТОР.

"Конечно, за свои действия юноша понесет ответственность. Но здесь другой вопрос, как он попал за руль автомобиля?" – добавил Билошицкий.

В TikTok появилось видео момента наезда, снятое с регистратора другой машины, стоявшей на светофоре. На нем видно, как автомобиль, не снижая скорости, врезается в идущих людей, так что они падают, а один отлетает на несколько метров, и едет дальше.