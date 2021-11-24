В Одессе подросток угнал машину и устроил гонки с патрульными – полиция

"Внимание патрульных привлек автомобиль Daewoo, нарушивший правила дорожного движения на улице Ришельевской. На требование полицейских остановить автомобиль водитель не реагировал. А убегая от правоохранителей, нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации", – говорится в сообщении.
Нарушителя догнали на улице Тираспольской. Оказалось, что за рулем машины был 17-летний подросток, документы на автомобиль он предъявить не смог.
Вскоре патрульные получили ориентировку об угоне автомобиля Daewoo, который они остановили.
4 ноября генпрокурор Ирина Венедиктова, комментируя резонансную аварию с 16-летним водителем в Харькове, сообщила, что с начала года несовершеннолетние водители совершили 35 ДТП. 800 детей в этом году стали пострадавшими в авариях.