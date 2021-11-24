В Одессе подросток угнал машину и устроил гонки с патрульными – полиция

Патрульные хотели остановить автомобиль, потому что водитель нарушил правила, оказалось, что машина в угоне Фото: Патрульна поліція Одеської області / Facebook

"Внимание патрульных привлек автомобиль Daewoo, нарушивший правила дорожного движения на улице Ришельевской. На требование полицейских остановить автомобиль водитель не реагировал. А убегая от правоохранителей, нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации", – говорится в сообщении.

Нарушителя догнали на улице Тираспольской. Оказалось, что за рулем машины был 17-летний подросток, документы на автомобиль он предъявить не смог.

Вскоре патрульные получили ориентировку об угоне автомобиля Daewoo, который они остановили.