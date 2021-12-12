В Луцке автомобиль сбил четверых пешеходов. За рулем был 16-летний подросток – СМИ

ДТП произошло около 15.00 на проспекте Соборности. Водитель Renault Megane, пытаясь скрыться от патрульных, совершил наезд на людей, переходивших улицу по "зебре" на зеленый сигнал светофора. После столкновения с пешеходами машина врезалась в дерево.

"Водитель и пассажиры пытались покинуть место ДТП. По словам полиции, за рулем находился несовершеннолетний. Травмы разной степени тяжести получили четыре человека, среди них – ребенок, который был госпитализирован", – отметили журналисты.

На месте происшествия работало шесть бригад скорой помощи. Пострадавших доставили в Луцк.

В Telegram телеканала "Конкурент" сообщили, что за рулем был 16-летний подросток.

"Предварительно, он взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с двумя друзьями. За рулем он снимал видео, которое хотел выложить в соцсети. Не увидев красный сигнал светофора, он въехал в людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу", – отметили в посте.

После ДТП в областную больницу доставили 39-летнюю женщину с переломом костей черепа и голеней. Об этом Общественному рассказал главный врач клиники Александр Дударь. По его словам, женщина без сознания находится в реанимации.

В городскую клиническую больницу обратились трое пострадавших, их осмотрели и отпустили на амбулаторное лечение.

Очевидцы рассказали, что водитель ехал на большой скорости и не реагировал на людей.

"Женщина с ребенком была передо мной. Он ехал и всех снес прямо перед моими глазами. Он стал убегать, там дальше его машины зажали. Вот номера его лежат, машина зеленого цвета. Он людей туда протащил, они летели в воздухе", – отметил свидетель аварии Александр.