В результате ДТП в Закарпатской области погибло два человека, четверо травмированы. Водитель сбежал

Авария произошла 11 декабря, сообщение в полицию поступило в 18.15.

"Около 18.00 часов между населенными пунктами Бене и Вилок водитель автомобиля Mercedes Sprinter столкнулся с гужевой подводой, на которой находились восемь человек, они двигались без световозвращателей", – говорится в сообщении.

В результате столкновения погибло два пассажира подводы. Еще четверо с травмами госпитализированы.

"Микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся, а его водитель сразу скрылся с места аварии", – сообщили в полиции, добавив, что его ищут правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть нескольких человек).