В ДТП во Львовской области пострадало четверо детей от двух до 14 лет

Во Львовской области столкнулись авто Daewoo Lanos и ВАЗ-2107.

В ДТП во Львовской области пострадало четверо детей. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба областной полиции.

Авария произошла около 9.30 21 ноября в Николаевском районе. Столкнулись авто Daewoo Lanos, которым управлял 48-летний житель Нового Роздола, и ВАЗ-2107, который вел 22-летний житель этого города.

Пострадали дети в возрасте двух, 10, 11 и 14 лет, которые ехали в Daewoo Lanos.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.