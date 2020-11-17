В Полтаве патрульный насмерть сбил пешехода – Госбюро расследований

Патрульный полицейский сбил пешехода в Полтаве, находясь за рулем служебного автомобиля, отметили в Государственном бюро расследований.

16 ноября в Полтаве патрульный полицейский сбил пешехода, который впоследствии скончался. Об этом 17 ноября проинформировало Государственное бюро расследований (ГБР).

"По предварительной информации, вечером 16 ноября патрульный, управляя служебным автомобилем Skoda Rapid, совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть. Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался в карете скорой помощи", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В ГБР отметили, что "решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство", а также назначены специальные экспертизы.