В Херсонской области насмерть разбился полицейский, находившийся за рулем BMW

Автомобиль BMW, за рулем которого находился 25-летний патрульный Анатолий Киртока, врезался в дерево на автотрассе Каховка – Каменка-Днепровская.

В полиции рассказали, что патрульный скончался на месте ДТП Фото: Поліція Одеської області / Facebook

3 октября в Великолепетихском районе Херсонской области в ДТП погиб патрульный полицейский. Об этом 4 октября проинформировала в Facebook полиция региона.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на 57-м км автодороги Каховка – Каменка-Днепровская. На месте ДТП полицейские установили, что за рулем автомобиля находился 25-летний сотрудник управления патрульной полиции в Херсонской области, который направлялся к родителям в село Малая Лепетиха. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на дерево. От полученных травм полицейский скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Патрульная полиция Херсонской области уточнила в Facebook, что погибшему было 25 лет, он находился в звании младшего лейтенанта.

"Он вступил в ряды патрульной полиции в 2017 году", – отметили в ведомстве.