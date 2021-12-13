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ПРОИСШЕСТВИЯ

16-летнему водителю, сбившему пешеходов в Луцке, сообщили о подозрении – полиция

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ДТП произошло 12 декабря в Луцке
ДТП произошло 12 декабря в Луцке
Фото: mvs.gov.ua

16-летнему подростку, который на автомобиле протаранил пешеходов, переходивших дорогу в Луцке, сообщили о подозрении. Об этом 13 декабря проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе пятилетний ребенок. 39-летняя жительница Луцка после аварии находится в реанимации, уточнили в полиции.

16-летний водитель автомобиля сейчас в изоляторе временного содержания. Для него планируют избрать меру пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Подростку за нарушение ПДД грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Полиция выяснила, что водитель и его пассажиры учатся на первом курсе профессионального училища, сообщило Общественное.

Пресс-секретарь Нацполиции в Волынской области Ольга Бузулук отметила, что подросток, подозреваемый в совершении ДТП, из полной семьи, на учете службы по делам детей не находился. Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах несовершеннолетний взял ключи от машины отчима.

Контекст:

12 декабря в Луцке подросток, находившийся за рулем автомобиля Renault Megane, пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, нарушив ПДД. Он не отреагировал на требование полицейских об остановке и пытался уехать. Renault проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов, рассказал заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его информации, в машине было трое людей, всем по 15–16 лет. После столкновения они пытались скрыться с места происшествия. Подростка, который был за рулем, сразу задержали, двух пассажиров вернули на место происшествия патрульные роты ТОР.

В TikTok появилось видео момента наезда, снятое регистратором другой машины, стоявшей на светофоре. На нем видно, как автомобиль, не снижая скорости, врезается в идущих людей так, что они падают, а один отлетает на несколько метров, и едет дальше.

Теги: Украина, ДТП, Луцк, полиция, авария, ПДД, подростки, ребенок, автомобиль, Алексей Билошицкий, реанимация, нарушение
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