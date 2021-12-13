16-летнему водителю, сбившему пешеходов в Луцке, сообщили о подозрении – полиция

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе пятилетний ребенок. 39-летняя жительница Луцка после аварии находится в реанимации, уточнили в полиции.

16-летний водитель автомобиля сейчас в изоляторе временного содержания. Для него планируют избрать меру пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Подростку за нарушение ПДД грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Полиция выяснила, что водитель и его пассажиры учатся на первом курсе профессионального училища, сообщило Общественное.

Пресс-секретарь Нацполиции в Волынской области Ольга Бузулук отметила, что подросток, подозреваемый в совершении ДТП, из полной семьи, на учете службы по делам детей не находился. Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах несовершеннолетний взял ключи от машины отчима.