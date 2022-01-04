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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Запорожской области мужчина потерял руку и попал в реанимацию – пытался разобрать боевую гранату в квартире

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В доме у мужчины нашли и другие боеприпасы
В доме у мужчины нашли и другие боеприпасы
Фото: zp.npu.gov.ua

51-летний мужчина попал в реанимацию с осколочными ранениями конечностей, ранами туловища, а также травматической ампутацией кисти руки 3 января в городе Днепрорудное Запорожской области. Как выяснила областная полиция, он пытался разобрать гранату и устроил взрыв.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"Пострадавший, находясь по месту жительства, в квартире, самостоятельно разбирал запал гранаты Ф-1, в результате чего произошел взрыв. Житель Днепрорудного получил многочисленные телесные повреждения. В доме больше никто не пострадал", – уточнили правоохранители.

В квартире полицейские нашли и другие боеприпасы.

"С места происшествия специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки корпуса гранаты Ф-1, более 170 боевых патронов разных калибров, одну гранату РГД с запалом времен Второй мировой, одну гранату РГД без запала времен Второй мировой, один барабан с патронами калибра 7,62 мм, три штык-ножа и предмет, похожий на винтовку Мосина", – говорится в сообщении.

Владелец арсенала заявил, что боеприпасы он собирал в течение длительного времени – откапывал в поле и хранил дома.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Теги: оружие, взрыв, полиция, Запорожская область, боеприпасы, граната
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