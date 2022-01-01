Больше 80 тыс. пожаров. Украинские спасатели рассказали об итогах года

Сотрудники ГСЧС в прошедшем году только на пожарах спасли более 1,7 тыс. жизней Фото: dsns.gov.ua

"Спасатели ликвидировали резонансные пожары, последствия взрывов в многоквартирных домах, искали людей в горах, выполняли рейсы санитарной авиации и никогда не оставались в стороне от человеческих бед", – говорится в сообщении.

Пресс-служба ГСЧС напомнила, что личный состав службы привлекался и к международным операциям: помогали спасать от огня земли Греции и Турции, сопровождали гуманитарные миссии в Литву и Индию.

Кроме того, ГСЧС совместно с другими структурами системы МВД предпринимала меры по предотвращению распространения пандемии COVID-19: разворачивала мобильные госпитали в Хмельницкой, Прикарпатской и Херсонской областях, а также достигла уровня вакцинации от коронавируса среди личного состава в 97,4% одной дозой и 94,4% – двумя.

"Этот год обогатил нашу страну также и новыми добровольными пожарно-спасательными подразделениями: их в 2021-м создано 23. Кроме того, для предоставления комплекса услуг в сфере безопасности в территориальных общинах открылись девять центров безопасности граждан", – отметили в ГСЧС.

В ведомстве добавили, что в этом году ГСЧС получила новые пожарные автоцистерны, специальные аварийно-спасательные машины и подписала контракт с ГП "Антонов" на поставку пожарного самолета Ан-32П – впервые с 2008 года спасатели получат новый пожарный самолет.

"Спасатели уверены, что и в 2022 году успешно справятся со всеми задачами – достойно и профессионально будут защищать Украину и каждого ее жителя от чрезвычайных ситуаций и опасных событий", – пообещали в ГСЧС.