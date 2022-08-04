"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали

"Путешествуя кагалом в свой отпуск, хочу сказать то, чего не вижу в лентах и отчетах моих знакомых об их отпускных или рабочих поездках и о чем все они говорят в частных разговорах. И в чем я убедился. Нет никакой враждебности к русским. От слова "совсем", – заявил он.

По словам Богомолова, он читал об инцидентах с отказом обслужить россиян, но сам с подобным не сталкивался. Он отметил, что видит доброжелательность и "только радушие к русским".

"Радушие и уважение. И ни одного "тяжкого" вздоха при виде моего красного паспорта", – подчеркнул режиссер.

О каких именно странах идет речь, Богомолов не уточнил.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

Подписчики заподозрили его во лжи.

"Фантазер. Днище", – прокомментировала stomat_irinapani.

"Особенно "уважение". За что уважать? В Европе вас любят. Насмешили! Интересно, вы действительно верите в то, что пишите, или троллите? Кому вы нужны?" – отметила nataliakingssenkow.

"Как можно войну называть политикой?" – спросила svito4kachernousova.

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