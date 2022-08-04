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04 августа, 2022
 
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"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину

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Таран: У меня есть ежедневный страх за близких
Таран: У меня есть ежедневный страх за близких
Фото: lidiyataran / Instagram

Украинская телеведущая Лидия Таран, которая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с дочерью Василиной уехала во Францию, призналась, что считает свою квартиру в Киеве небезопасным местом. Об этом она рассказала 2 августа в интервью НВ Life.

"У меня есть ежедневный страх за близких. Скорее это констатация факта. Потому что место, где я приобрела квартиру, оказалось очень неудачным. Мой дом расположен возле завода Артема, объекта, по которому постоянно пытаются попасть российские ракеты. Туда прилетало уже трижды, были человеческие жертвы, и, в принципе, нет никакой гарантии, что не прилетит еще в четвертый и пятый раз", – отметила Таран.

По словам телеведущей, в адаптации к жизни во Франции сложным является осознание, насколько там все спокойно и размеренно.

"Мы живем в небольшом городке Нанси и вроде бы находимся уже довольно давно, но постоянно хочется ускорить темп жизни, который для французов абсолютно нормален, а для нас считается аномально медленным. Ускорить во всем: в том, как отвечают на письма по почте, как могут слать сначала карту, а затем пин-код к ней через две недели. Не спеша, могут, в принципе, отвечать на любые письма за несколько дней. Все проблемы с документацией, все то, что у нас решается довольно быстро, здесь занимает время: какие-то абонементы, проездные на транспорт", – рассказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Таран 14 марта 2022 года сообщала, что уехала во Францию.

В конце июля телеведущая приезжала в Киев. Она встретилась со своей коллегой Маричкой Падалко у себя дома, в разрушенном ЖК.

Теги: Украина, Франция, война, вторжение, жертвы, война России против Украины, телеведущая, ракета, квартира, Лидия Таран, дом
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