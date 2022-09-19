Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима

"Больше всего мне нравится, как "украинские блогеры" – п...здюки с парой тысяч подписчиков – громко рассуждают на тему "Да кто такая Пугачева?" – написал он. – Пугачева, дятлы небесные, – это СССР против РФ. Это часть самоидентификации тех, кто поддерживал главные цели войны, объявленные Путиным, – восстановление СССР. Пугачева – это центр притяжения очень серой страны под названием "поздний СССР", self-made-персона".

По словам Арестовича, в Пугачевой большинство россиян, которым сейчас больше 40 лет, видят главное противопоставление советской системе, которую хочет вернуть Путин.

"Это эпоха. Пугачева – человек, в одиночку противопоставивший себя наползающей советской серости и сумевший вызвать своим талантом симпатии системы, которая в теории должна была ее раздавить, – охарактеризовал певицу Арестович. – Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – это подрыв легитимности мифологии путинского режима, подрыв главного нарратива, обосновывающего эту войну, взрыв в середине самоидентификации граждан, составляющих основу легитимизации путинского режима, начало конца этого режима".

Арестович отметил, что как политическая фигура Путин не переживет заявления Пугачевой.

"Пугачева сняла с него санкцию. Вот что такое Алла Борисовна и ее заявление. А вы, мелкие п...здюки эпохи заявлений Пугачевой, тянитесь – может быть, до края ее туфли дотянетесь", – подытожил он.