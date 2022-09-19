Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима

"Больше всего мне нравится, как "украинские блогеры" – п...здюки с парой тысяч подписчиков – громко рассуждают на тему "Да кто такая Пугачева?" – написал он. – Пугачева, дятлы небесные, – это СССР против РФ. Это часть самоидентификации тех, кто поддерживал главные цели войны, объявленные Путиным, – восстановление СССР. Пугачева – это центр притяжения очень серой страны под названием "поздний СССР", self-made-персона".
По словам Арестовича, в Пугачевой большинство россиян, которым сейчас больше 40 лет, видят главное противопоставление советской системе, которую хочет вернуть Путин.
"Это эпоха. Пугачева – человек, в одиночку противопоставивший себя наползающей советской серости и сумевший вызвать своим талантом симпатии системы, которая в теории должна была ее раздавить, – охарактеризовал певицу Арестович. – Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – это подрыв легитимности мифологии путинского режима, подрыв главного нарратива, обосновывающего эту войну, взрыв в середине самоидентификации граждан, составляющих основу легитимизации путинского режима, начало конца этого режима".
Арестович отметил, что как политическая фигура Путин не переживет заявления Пугачевой.
"Пугачева сняла с него санкцию. Вот что такое Алла Борисовна и ее заявление. А вы, мелкие п...здюки эпохи заявлений Пугачевой, тянитесь – может быть, до края ее туфли дотянетесь", – подытожил он.
18 сентября Пугачева попросила российский минюст внести ее в список "иноагентов", так как 16 сентября стало известно, что Галкин внесен минюстом РФ в список "иноагентов".
Галкин, комментируя это, сказал, что в своих заявлениях в сети, а также во время обращений к зрителям всегда был искренним и оставался честным перед самим собой. "Повод надуманный. Почему это происходит, я не знаю. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду шутить. Считаю это моим правом на труд. Также у меня есть право на свободу слова, закрепленное в конституции Российской Федерации, которую, наверное, министерство юстиции тоже должно охранять", – сказал он.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.
На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
О возвращении Пугачевой и детей в РФ стало известно 27 августа. Галкин продолжает жить и работать за границей.