Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение РФ на Украину

Также певица впервые осудила нападение РФ на Украину, заявив, что полномасштабное вторжение российских оккупантов превращает Россию в страну-изгоя. Ранее артистка публично не высказывалась о полномасштабном вторжении российских оккупантов в Украину.

"Прошу зачислить меня в ряды "иноагентов" моей любимой страны. Ибо я солидарна со своим мужем – честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", – написала она.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

О возвращении Пугачевой и детей в РФ стало известно 27 августа. Галкин продолжает жить и работать за границей.

16 сентября стало известно, что Галкин внесен российским минюстом в список "иноагентов". Галкин, комментируя это, заявил, что в своих заявлениях в сети, а также во время обращений к зрителям всегда был искренним и оставался честным перед самим собой. "Повод надуманный. Почему это происходит, я не знаю. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду шутить. Считаю это моим правом на труд. Также у меня есть право на свободу слова, закрепленное в конституции Российской Федерации, которую, наверное, министерство юстиции тоже должно охранять", – сказал он.