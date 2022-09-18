"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой

Ефросинина: Как мы с вами, Ксения, назовем тех людей, которые запытали до смерти, изнасиловав людей в Буче, в Мариуполе, убив почти 400 детей Украины Фото: Masha Efrosinina / Facebook

Ведущая заявила, что Собчак, назвавшая украинцев нацистами, стала для нее самым большим разочарованием.

"Самое большое разочарование года среди так называемых российских селебрити, – Ксения Анатольевна Собчак наконец-то раскрылась тотально. Она назвала украинцев, которые пишут гневные комментарии в адрес россиян, нацистами. Нас – людей, которые, процитирую, "проживают трудные времена", – сказала Ефросинина.– У меня вопрос к Собчак. Как мы с вами, Ксения, назовем тех людей, граждан Российской Федерации, которые запытали до смерти, сломав руки, ноги, изнасиловав и сжигая заживо людей в Буче, в Мариуполе, кастрируя их, убив почти 400 детей Украины, сп...здив все унитазы, утюги и даже кирпичи в домах наших граждан на оккупированных территориях, изнасиловав наших женщин, стариков, детей. Как мы их с вами назовем – люди, устраивающие свою жизнь?"

Ефросинина посоветовала Собчак уже сейчас приступить к изучению новой лексики, а также порекомендовала взять пример с российской певицы Аллы Пугачевой, которая 18 сентября, впервые после полномасштабного вторжения РФ в Украину осудила российскую агрессию.

"Вы, Ксения Анатольевна, – обладательница вымпела по первенству в хайпожорстве. Что же вы так, бл...дь, за трендами не успеваете? Новый тренд у нас – высказываться. Посмотрите – даже те, кто молчал, те, кто ничего не говорили, нынче просят, чтобы их признали "иногентами", потому что понимают, что это их последний вагон. Даже ваши ссаные коллеги-пропагандисты убрали из своего нарратива слова "денацификация" – ху...к и исчезло оно! Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины, тотальная ненависть украинского народа к вам и вашим собратьям за молчание и поддержку террора", – сказала Ефросинина.

Она пожелала Собчак однажды встретиться на одном из пляжей в Европе с российским оккупантом, приехавшим туда по путевке, которую получил за убийство украинцев.

"Чтобы он рядом с вами сидел и с вашим замечательным белокурым мальчишкой, которому в будущем, я надеюсь, будет стыдно за свою мать", подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)









Контекст: 17 сентября Собчак, замалчивающая войну РФ против Украины, назвала украинцев нацистами за то, что они в соцсетях возмутились сотрудничеством международной торговой компании Zara с российской моделью Натальей Водяновой. Депутат Верховной Рады Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook отреагировал на пост российской журналистки, посоветовал ей "готовься быть включенной во все санкционные списки".

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