Бульвар Шоубиз
 
18 сентября, 2022
 
Новости

"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ефросинина: Как мы с вами, Ксения, назовем тех людей, которые запытали до смерти, изнасиловав людей в Буче, в Мариуполе, убив почти 400 детей Украины
Ефросинина: Как мы с вами, Ксения, назовем тех людей, которые запытали до смерти, изнасиловав людей в Буче, в Мариуполе, убив почти 400 детей Украины
Фото: Masha Efrosinina / Facebook

Украинская ведущая Маша Ефросинина 18 сентября в Instagram разместила видеообращение, адресованное российской журналистке Ксении Собчак.

Ведущая заявила, что Собчак, назвавшая украинцев нацистами, стала для нее самым большим разочарованием.  

"Самое большое разочарование года среди так называемых российских селебрити, –  Ксения Анатольевна Собчак наконец-то раскрылась тотально. Она назвала украинцев, которые пишут гневные комментарии в адрес россиян, нацистами. Нас – людей, которые, процитирую, "проживают трудные времена", – сказала Ефросинина.– У меня вопрос к Собчак. Как мы с вами, Ксения, назовем тех людей, граждан Российской Федерации, которые запытали до смерти, сломав руки, ноги, изнасиловав и сжигая заживо людей в Буче, в Мариуполе, кастрируя их, убив почти 400 детей Украины, сп...здив все унитазы, утюги и даже кирпичи в домах наших граждан на оккупированных территориях, изнасиловав наших женщин, стариков, детей. Как мы их с вами назовем – люди, устраивающие свою жизнь?"

Ефросинина посоветовала Собчак уже сейчас приступить к изучению новой лексики, а также порекомендовала взять пример с российской певицы Аллы Пугачевой, которая 18 сентября, впервые после полномасштабного вторжения РФ в Украину осудила российскую агрессию.

"Вы, Ксения Анатольевна, – обладательница вымпела по первенству в хайпожорстве. Что же вы так, бл...дь, за трендами не успеваете? Новый тренд у нас – высказываться. Посмотрите – даже те, кто молчал, те, кто ничего не говорили, нынче просят, чтобы их признали "иногентами", потому что понимают, что это их последний вагон. Даже ваши ссаные коллеги-пропагандисты убрали из своего нарратива слова "денацификация" –  ху...к и исчезло оно! Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины, тотальная ненависть украинского народа к вам и вашим собратьям за молчание и поддержку террора", – сказала Ефросинина.

Она пожелала Собчак однажды встретиться на одном из пляжей в Европе с российским оккупантом, приехавшим туда по путевке, которую получил за убийство украинцев.

"Чтобы он рядом с вами сидел и с вашим замечательным белокурым мальчишкой, которому в будущем, я надеюсь, будет стыдно за свою мать", подытожила она.



https://gordonua.com/bulvar/news/pugacheva-poprosila-vnesti-ee-v-spisok-inoagentov-vsled-za-galkinym-i-vpervye-osudila-napadenie-rf-na-ukrainu-1626822.html
Контекст:

17 сентября Собчак, замалчивающая войну РФ против Украины, назвала украинцев нацистами за то, что они в соцсетях возмутились сотрудничеством международной торговой компании Zara с российской моделью Натальей Водяновой.

Депутат Верховной Рады Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook отреагировал на пост российской журналистки, посоветовал ей "готовься быть включенной во все санкционные списки".

Теги: Алла Пугачева, Ксения Собчак, нацизм, скандал, война России против Украины, Маша Ефросинина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Веллер: Если украинские войска выходят на госграницу 1991 года, а в России все остается по-прежнему, она будет жить идеей реванша
  Веллер: Если украинские войска выходят на госграницу 1991 года, а в России все остается по-прежнему, она будет жить идеей реванша
Дмитрий ГОРДОН
  Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода
  Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода
Дмитрий ГОРДОН
  Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает
  Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой
"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение РФ на Украину
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение РФ на Украину
"Неожиданный подарок от внуков". 56-летний Резников показал патриотичное тату на руке
"Неожиданный подарок от внуков". 56-летний Резников показал патриотичное тату на руке
  Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео
  Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки
Галкин о признании его в РФ "иноагентом": Торговлей совестью не занимаюсь. Как шутил над политиками, так и буду шутить
Галкин о признании его в РФ "иноагентом": Торговлей совестью не занимаюсь. Как шутил над политиками, так и буду шутить
"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 