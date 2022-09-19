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19 сентября, 2022
 
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Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем

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Пугачева вернулась в РФ в августе
Пугачева вернулась в РФ в августе
Фото: allapugacheva_fan1949 / Instagram

Украинско-российский продюсер Александр Роднянский 18 сентября в Instagram прокомментировал заявление российской певицы Аллы Пугачевой, которая впервые осудила нападение РФ на Украину и попросила российский минюст внести ее в список "иноагентов" вслед за мужем, российским шоуменом Максимом Галкиным.

"Что-то важное произошло в атмосфере. Что-то существенное изменилось. Запахло сменой погоды. Как это бывает перед очищающим дождем. Даже ливнем. И дело не в том, что съежились до размера тараканов пропагандисты, – написал он. – Не в том, что на фоне Примадонны руководители страны сразу показались случайными временщиками, очередными жадными до наживы коррупционерами, мелкими жуликами и ворами. Дело в том, что, кажется, пришло время не молчать всем". 

Роднянский заявил, что Пугачева дала шанс многим россиянам, "которым больно и стыдно за свою страну".

"Вопрос в том, как им воспользуются", – подытожил он.

Контекст:

18 сентября Пугачева попросила российский минюст внести ее в список "иноагентов", так как 16 сентября стало известно, что Галкин внесен российским минюстом в список "иноагентов".

Галкин, комментируя это, заявил, что в своих заявлениях в сети, а также во время обращений к зрителям всегда был искренним и оставался честным перед самим собой. "Повод надуманный. Почему это происходит, я не знаю. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду шутить. Считаю это моим правом на труд. Также у меня есть право на свободу слова, закрепленное в конституции Российской Федерации, которую, наверное, министерство юстиции тоже должно охранять", – сказал он.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

О возвращении Пугачевой и детей в РФ стало известно 27 августа. Галкин продолжает жить и работать за границей.

Теги: Алла Пугачева, Александр Роднянский, война России против Украины, Максим Галкин
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