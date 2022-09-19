Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем

"Что-то важное произошло в атмосфере. Что-то существенное изменилось. Запахло сменой погоды. Как это бывает перед очищающим дождем. Даже ливнем. И дело не в том, что съежились до размера тараканов пропагандисты, – написал он. – Не в том, что на фоне Примадонны руководители страны сразу показались случайными временщиками, очередными жадными до наживы коррупционерами, мелкими жуликами и ворами. Дело в том, что, кажется, пришло время не молчать всем".

Роднянский заявил, что Пугачева дала шанс многим россиянам, "которым больно и стыдно за свою страну".

"Вопрос в том, как им воспользуются", – подытожил он.