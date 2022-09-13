Народных артистов Украины лишат этого звания за молчание о войне или поддержку российской агрессии – Ткаченко

"Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", – написал он.

Ткаченко отметил, что идет работа "над поправками в законы, чтобы таких "народных" больше наша страна не видела".

Война России против Украины. Главное (обновляется)