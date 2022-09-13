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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Народных артистов Украины лишат этого звания за молчание о войне или поддержку российской агрессии – Ткаченко

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Ткаченко отметил, что идет работа над поправками в законы
Ткаченко отметил, что идет работа над поправками в законы
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

За поддержку российской агрессии против Украины будут лишать звания "народный артист Украины". Об этом заявил 13 сентября в Telegrаm министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Хочу подчеркнуть и предупредить, что все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", – написал он.

Ткаченко отметил, что идет работа "над поправками в законы, чтобы таких "народных" больше наша страна не видела".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 2014 года, когда началась агрессия России против Украины, звание "народный артист Украины" получили 196 человек, всего (с 1991 года) – 820.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, культура, агрессия, Александр Ткаченко, политика, закон, российская агрессия, война России против Украины
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