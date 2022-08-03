Огневич о коллегах, покинувших Украину: Артист – это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях

Огневич прокомментировала опубликованный ранее в Instagram Stories пост.

"Вижу, как поехали с концертами к бойцам звезды, которые были почти полгода за границей. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам немножко отдохнуть", – писала она в начале июля.





Фото: zlata.ognevich / Instagram

Огневич отметила, что ее высказывание касалось всех артистов, которые с начала полномасштабного вторжения уехали из страны, покинули ее, а сейчас "как-то там что-то пытаются делать".

"Я считаю, что артист – это сложная профессия. Это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях. Я считаю, что артист – это тот человек, который с народом", – сказала она.

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