Огневич о коллегах, покинувших Украину: Артист – это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях

Огневич прокомментировала опубликованный ранее в Instagram Stories пост.
"Вижу, как поехали с концертами к бойцам звезды, которые были почти полгода за границей. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам немножко отдохнуть", – писала она в начале июля.
Огневич отметила, что ее высказывание касалось всех артистов, которые с начала полномасштабного вторжения уехали из страны, покинули ее, а сейчас "как-то там что-то пытаются делать".
"Я считаю, что артист – это сложная профессия. Это не та профессия, когда можно отсиживаться где-то в зарослях. Я считаю, что артист – это тот человек, который с народом", – сказала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
Огневич после нападения РФ на Украину отправилась в США. Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.