"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни

По словам певицы, ее давно мучает мигрень.
"Кучу обследований делала. Никогда этим не делилась с вами... Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось", – рассказала она.
По словам певицы, бывало, что она едва не падала прямо на сцене, а спасала ее микрофонная стойка.
Огневич попросила у подписчиков совета, как избавиться от недуга и поинтересовалась, не знают ли они методику, помогающую при головной боли.
"Штормит. Если коротко описать мое состояние во время этих сильных болей", – объяснила певица.
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
Огневич после нападения РФ на Украину отправилась в США. Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.