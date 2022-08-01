"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни

Огневич: Никогда этим не делилась с вами... Фото: zlata.ognevich / Instagram

По словам певицы, ее давно мучает мигрень.

"Кучу обследований делала. Никогда этим не делилась с вами... Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось", – рассказала она.

По словам певицы, бывало, что она едва не падала прямо на сцене, а спасала ее микрофонная стойка.

Огневич попросила у подписчиков совета, как избавиться от недуга и поинтересовалась, не знают ли они методику, помогающую при головной боли.





Скриншот: zlata.ognevich / Instagram

"Штормит. Если коротко описать мое состояние во время этих сильных болей", – объяснила певица.

Скриншот: zlata.ognevich / Instagram