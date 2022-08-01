Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2022
 
Новости

"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Огневич: Никогда этим не делилась с вами...
Огневич: Никогда этим не делилась с вами...
Фото: zlata.ognevich / Instagram

36-летняя украинская певица Злата Огневич 30 июля в Instagram Stories призналась, что давно страдает от головных болей.

По словам певицы, ее давно мучает мигрень.

"Кучу обследований делала. Никогда этим не делилась с вами... Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось", – рассказала она.

По словам певицы, бывало, что она едва не падала прямо на сцене, а спасала ее микрофонная стойка.

Огневич попросила у подписчиков совета, как избавиться от недуга и поинтересовалась, не знают ли они методику, помогающую при головной боли. 


Скриншот: zlata.ognevich / Instagram

Скриншот: zlata.ognevich / Instagram

"Штормит. Если коротко описать мое состояние во время этих сильных болей", – объяснила певица.

Скриншот: kvittkova / Instagram
Скриншот: zlata.ognevich / Instagram

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

Огневич после нападения РФ на Украину отправилась в США. Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины. 

Теги: болезнь, Злата Огневич, певица, советы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Комаровский: Харьков РФ может взять, только превратив его в Мариуполь. То есть если стереть город с лица земли
  Комаровский: Харьков РФ может взять, только превратив его в Мариуполь. То есть если стереть город с лица земли
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Фейгин: Освобождение ВСУ Херсона приведет к последствиям, на которые Москва пока не знает, как реагировать
  Фейгин: Освобождение ВСУ Херсона приведет к последствиям, на которые Москва пока не знает, как реагировать
Дмитрий ГОРДОН
  Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично
  Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
"Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки
"Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями
"Самая красивая женщина в мире", "Идеальное тело". 41-летняя Агилера снялась в белом купальнике. Фото
"Самая красивая женщина в мире", "Идеальное тело". 41-летняя Агилера снялась в белом купальнике. Фото
Флаг из скотча, сердце Украины, букет победы и ракета "Нептун". Футболки с ярким патриотичным принтом от украинских производителей
Флаг из скотча, сердце Украины, букет победы и ракета "Нептун". Футболки с ярким патриотичным принтом от украинских производителей
  Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест
  Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест
"Такая красивая женщина". 45-летняя Лив Тайлер устроила фотосессию в дверном проеме
"Такая красивая женщина". 45-летняя Лив Тайлер устроила фотосессию в дверном проеме
  Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена
  Позитив рассказал, с кем сейчас живет его бывшая жена
"Он даже не сопротивляется". Шаман Верретт сорвал майку со спортсмена, чтобы угодить своей невесте, принцессе Норвегии Марте Луизе. Видео
"Он даже не сопротивляется". Шаман Верретт сорвал майку со спортсмена, чтобы угодить своей невесте, принцессе Норвегии Марте Луизе. Видео
"Кажется, свой чувак". Джамала показала своего партнера по шоу "Танцы со звездами" в Польше
"Кажется, свой чувак". Джамала показала своего партнера по шоу "Танцы со звездами" в Польше
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 