"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал

Шаповал был солистом Национальной оперы Украины с 2013-го по 2021-й год Фото: Київський державний фаховий хореографічний коледж / Facebook

"С болью в сердце сообщаем о потере в нашей балетной семье. Сегодня враг отобрал нашего друга и коллегу, преподавателя по дуэтно-классическому танцу Александра Шаповала. Воина Украины, который защищал нашу свободу и независимость, – говорится в публикации. – Не можем в это поверить. Так больно, что война забирает лучших. Выражаем соболезнование семье и близким".