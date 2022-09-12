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13 сентября, 2022
 
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"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал

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Шаповал был солистом Национальной оперы Украины с 2013-го по 2021-й год
Шаповал был солистом Национальной оперы Украины с 2013-го по 2021-й год
Фото: Київський державний фаховий хореографічний коледж / Facebook

Заслуженный артист Украины Александр Шаповал погиб на фронте. О его смерти 12 сентября сообщила администрация Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, в котором он преподавал дуэтно-классический танец.

"С болью в сердце сообщаем о потере в нашей балетной семье. Сегодня враг отобрал нашего друга и коллегу, преподавателя по дуэтно-классическому танцу Александра Шаповала. Воина Украины, который защищал нашу свободу и независимость, – говорится в публикации. – Не можем в это поверить. Так больно, что война забирает лучших. Выражаем соболезнование семье и близким". 

https://www.facebook.com/kyiv.state.ballet.college/posts/pfbid02BMEP2tKx5mvfjfeCj8FmhnyEkeAk92mEwpWrc8wMZ963mLK778UMiwZGJvL2M7g3l

Контекст:

Шаповал был солистом Национальной оперы Украины с 2013-го по 2021-й год. После полномасштабного вторжения РФ в Украину артист отправился на фронт.

У Шаповала остались жена и двое детей.

Теги: война, война России против Украины
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