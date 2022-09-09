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Жена Дейдея подала в суд на развод и требует алименты. В первые недели вторжения РФ ей сообщили, что муж погиб

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Жена Дейдея подала на развод
Жена Дейдея подала на развод
Фото: tabloid.pravda.com.ua

Жена бывшего нардепа Евгения Дейдея Дарья подала в суд иск с требованием разорвать брак, установить место проживания детей и взыскать алименты с мужа.

Иск жена Дейдея подала в Бориспольский горрайонный суд, свидетельствуют данные на портале судебной власти. 

Скриншот: bpm.ko.court.gov.ua via suspilne.media
Скриншот:court.gov.ua

По ее заявлению пока только назначен состав суда. 

10 марта она сообщала в Instagram о гибели мужа. "Мой @evgenii_deidei я так сильно люблю тебя. Ты же клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что мне делать теперь. Не знаю, как мне теперь жить. Я знаю только то, что я буду любить тебя до моей смерти и навсегда останусь твоей женой", – писала она. Сейчас этот пост удален, а страница, где он был опубликован, закрыта, но в СМИ сохранился скриншот. 

Скриншот: darina_deidei / Instagram
Скриншот: darina_deidei / Instagram

12 марта источники "Украинской правды" опровергли информацию о смерти Дейдея. По их данным, экс-нардеп жив и сбежал из Украины по "контрабандным тропам" в Закарпатской области. 

"Мне сказали, что он погиб. Мы с детьми в Киеве, нас никто не вывозил. Вряд ли он жив. Он должен был ребенка забрать в Будапеште. Ехал туда, исчезла связь и больше ее никто не видел. Ребенка оттуда вывозили наши знакомые. Он бы ребенка не бросил", – сказала журналистам тогда жена Дейдея. 

Контекст:

35-летний Дейдей – уроженец Рени Одесской области. Он был депутатом Верховной Рады восьмого созыва от "Народного фронта".

На Дарье Ледовских – племяннице экс-нардепа от "Народного фронта" Елены Ледовских и дочери прокурора Виктории Кравчук – Дейдей женился в 2018 году, она стала его второй женой. Первый ребенок – сын Денис – у пары родился в 2019-м

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Евгений Дейдей, развод, иск, брак
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