Жена Дейдея подала в суд на развод и требует алименты. В первые недели вторжения РФ ей сообщили, что муж погиб

Иск жена Дейдея подала в Бориспольский горрайонный суд, свидетельствуют данные на портале судебной власти.

Скриншот:court.gov.ua

По ее заявлению пока только назначен состав суда.

10 марта она сообщала в Instagram о гибели мужа. "Мой @evgenii_deidei я так сильно люблю тебя. Ты же клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что мне делать теперь. Не знаю, как мне теперь жить. Я знаю только то, что я буду любить тебя до моей смерти и навсегда останусь твоей женой", – писала она. Сейчас этот пост удален, а страница, где он был опубликован, закрыта, но в СМИ сохранился скриншот.

Скриншот: darina_deidei / Instagram

12 марта источники "Украинской правды" опровергли информацию о смерти Дейдея. По их данным, экс-нардеп жив и сбежал из Украины по "контрабандным тропам" в Закарпатской области.

"Мне сказали, что он погиб. Мы с детьми в Киеве, нас никто не вывозил. Вряд ли он жив. Он должен был ребенка забрать в Будапеште. Ехал туда, исчезла связь и больше ее никто не видел. Ребенка оттуда вывозили наши знакомые. Он бы ребенка не бросил", – сказала журналистам тогда жена Дейдея.