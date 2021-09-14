Экс-нардеп Дейдей увольняется из полиции Киева – декларация

На это обратило внимание издание "Слідство.Інфо" 13 сентября. Журналисты просили Дейдея о комментарии, но он не ответил. Официальный комментарий полиции им тоже еще не пришел.

Дейдей фигурирует в расследовании "Слідство.Інфо" о покушении на Радое Звицера, которого считают главой черногорской криминальной группировки "Кавач". По данным журналистов, Дейдей может быть причастен к передвижению по Украине подозреваемых в покушении на Звицера.

Группу киллеров сейчас судят, Дейдей и двое киевских полицейских, которые якобы по просьбе экс-нардепа сопровождали подозреваемых во время передвижения по Украине, находятся в статусе свидетелей, отмечает "Слідство.Інфо".

Дейдей стал помощником главы полиции Киева в 2020 году.