Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В центре Киева неизвестные стреляли в мужчину, он госпитализирован

Около 18.20 в Печерском районе Киева произошла стрельба, вследствие которой 37-летний мужчина получил огнестрельное ранение, сообщила полиция. По данным телеканала "Еспресо", пострадавший – турист из Черногории.

Стрельба произошла сегодня вечером на улице Драгомирова в Киеве
Стрельба произошла сегодня вечером на улице Драгомирова в Киеве
Фото: pixabay.com (архив)

Вечером 26 мая в Печерском районе Киева произошла стрельба, огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина, проинформировала пресс-служба киевской полиции. 

Об инциденте в полицию сообщили в 18.20. 

"Поступило сообщение, что на улице Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб", – рассказали правоохранители.

Пострадавший госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

Агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции уточнили, что нападавших было несколько, после стрельбы они скрылись на автомобиле, который потом подожгли. 

По данным "Еспресо", пострадавший – турист из Черногории. Злоумышленники, как выяснили журналисты телеканала, передвигались на автомобиле Smart. Отъехав к дому №5 на улице Драгомирова, они подожгли машину и сбежали. 

Полиция объявила план "Перехват".

Теги: Киев, стрельба, больница, ранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Отец был человеком жестоким". Дочь покойного писателя Успенского обвинила его в насилии
  "Отец был человеком жестоким". Дочь покойного писателя Успенского обвинила его в насилии
  Зета-Джонс станцевала чечетку. Поклонники актрисы вспомнили ее фламенко в "Маске Зорро"
  Зета-Джонс станцевала чечетку. Поклонники актрисы вспомнили ее фламенко в "Маске Зорро"
Бруни, сидя на полу, спела под гитару Porque te vas
Бруни, сидя на полу, спела под гитару Porque te vas
"Наша жизнь не будет прежней". Звезда фильма "Жестокие игры" Блэр сообщила о смерти матери
"Наша жизнь не будет прежней". Звезда фильма "Жестокие игры" Блэр сообщила о смерти матери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS