В центре Киева неизвестные стреляли в мужчину, он госпитализирован

Около 18.20 в Печерском районе Киева произошла стрельба, вследствие которой 37-летний мужчина получил огнестрельное ранение, сообщила полиция. По данным телеканала "Еспресо", пострадавший – турист из Черногории.

Стрельба произошла сегодня вечером на улице Драгомирова в Киеве Фото: pixabay.com (архив)

Вечером 26 мая в Печерском районе Киева произошла стрельба, огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина, проинформировала пресс-служба киевской полиции.

Об инциденте в полицию сообщили в 18.20.

"Поступило сообщение, что на улице Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб", – рассказали правоохранители.

Пострадавший госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

Агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции уточнили, что нападавших было несколько, после стрельбы они скрылись на автомобиле, который потом подожгли.

По данным "Еспресо", пострадавший – турист из Черногории. Злоумышленники, как выяснили журналисты телеканала, передвигались на автомобиле Smart. Отъехав к дому №5 на улице Драгомирова, они подожгли машину и сбежали.

Полиция объявила план "Перехват".