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"Стой, стрелять буду!" Полиция показала задержание "группы иностранных киллеров" в Одесской области. Видео

Национальная полиция Украины опубликовала в YouTube видео задержания четырех иностранных граждан, которые подозреваются в организации и покушении в центре Киева на жизнь гражданина Черногории Радое Звицера. В полиции назвали их "группой иностранных киллеров". Задержание произошло утром 27 мая в Одесской области. По данным правоохранителей, иностранцы на машине направлялись в Молдову. "Злоумышленники оказывали сопротивление и пытались бежать", – сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. По данным полиции, потерпевший черногорец "является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран".

 
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Полиция задержала четырех иностранцев в Одесской области
Полиция задержала четырех иностранцев в Одесской области
Скриншот: Національна поліція України / YouTube

По данным украинской полиции, задержанные по подозрению в покушении на Звицера – граждане Черногории, Северной Македонии и Сербии.

Сербское издание KRIK выяснило, что в "группу киллеров" входили граждане Сербии Петар Йованович и Милан Бранкович, а также граждане Черногории Эмиль Тузович и Стефан Джукич. По данным издания, у Джукича во время задержания был паспорт гражданина Северной Македонии. Джукич, как сообщило KRIK, подозревается в убийстве одного человека и ранении другого в черногорском городе Бар в 2019 году. 

Покушение на Звицера произошло 26 мая около 18.00 на улице Драгомирова в Киеве. По данным заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, пострадавший получил пять пулевых ранений, из которых три – в грудную клетку, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сейчас находится под охраной полицейских.

"Живой, но тяжелый. Его лечат. Прогнозов нет", – сообщили LIGA.net в МВД.

Судя по опубликованному видео инцидента, который попал на камеры видеонаблюдения, в покушении участвовали два человека. Они открыли огонь по Звицеру, а затем покинули место преступления на автомобиле Smart, который позже попытались сжечь. 

"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", – сказал глава Нацполиции Клименко.

Черногорские и сербские СМИ пишут, что Звицер – лидер черногорской криминальной группировки "Кавач". По данным Večernje novosti, черногорская полиция более двух лет его  разыскивает. Звицера хотят допросить по делу об убийствах, которые произошли во время войны между кланами "Кавач" и "Шкаляри". Как сообщило издание Mondo, с 2015-го по 2019 год в Сербии, Черногории и Хорватии в результате противостояния двух кланов погибло более 40 человек.

видео

Видео: Національна поліція України / YouTube
Теги: Одесса, полиция, Черногория, Радое Звицер
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