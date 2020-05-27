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Геращенко опубликовал видео стрельбы в центре Киева, в результате которой ранения получил гражданин Черногории

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в Facebook видео стрельбы, которая произошла 26 мая в Печерском районе Киева. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. В результате инцидента огнестрельные ранения получил гражданин Черногории 1983 года рождения. По данным полиции, он находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран. Геращенко сообщил, что пострадавший получил пять пулевых ранений, из которых три – в грудную клетку, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сейчас находится под охраной полицейских. Киллеры, по информации МВД, приехали из балканских стран. Непосредственно в покушении участвовало двое человек, место преступления они покинули на автомобиле Smart, который позже попытались сжечь.

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Гражданина Черногории ранили 26 мая в Печерском районе Киева
Гражданина Черногории ранили 26 мая в Печерском районе Киева
Скриншот: Антон Геращенко / Facebook

Полиция сообщила 27 мая, что в Одессе задержала группу киллеров, которая подозревается в покушении на гражданина Черногории. Геращенко уточнил, что задержанных пятеро, это граждане Сербии, Черногории и Македонии. Один из них находится в международном розыске по подозрению в заказном убийстве.

"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", – рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В полиции рассказали, что злоумышленники прибыли в Украину в начале мая и организовали слежку за своей будущей целью и его семьей. 

видео

Видео: Антон Геращенко / Facebook
Теги: Киев, МВД, стрельба, полиция, наркотики, перестрелка, Антон Геращенко
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