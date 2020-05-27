Геращенко опубликовал видео стрельбы в центре Киева, в результате которой ранения получил гражданин Черногории

Полиция сообщила 27 мая, что в Одессе задержала группу киллеров, которая подозревается в покушении на гражданина Черногории. Геращенко уточнил, что задержанных пятеро, это граждане Сербии, Черногории и Македонии. Один из них находится в международном розыске по подозрению в заказном убийстве.

"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", – рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В полиции рассказали, что злоумышленники прибыли в Украину в начале мая и организовали слежку за своей будущей целью и его семьей.