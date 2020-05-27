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В Одессе за покушение в Киеве на гражданина Черногории задержали иностранных киллеров – Нацполиция

Гражданин Черногории, в которого стреляли в Киеве, находится в международном розыске по делу о поставках наркотиков, сообщили в Нацполиции Украины. В Одессе задержали граждан Черногории, Македонии и Сербии, которые якобы причастны к покушению.

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У задержанных изъяли оружие
У задержанных изъяли оружие
Фото: npu.gov.ua

В Одессе задержали "группу иностранных киллеров", причастных к произошедшему 26 мая в Киеве покушению на гражданина Черногории. Об этом 27 мая проинформировал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает его ведомство.

"Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдовой покинуть территорию страны вне таможенного контроля. Понимая, что злоумышленники вооружены, к полицейской операции по задержанию киллеров привлекли спецназовцев КОРД. Утром при въезде в Одессу (...) задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказывали сопротивление и пытались бежать", – сказал он.

В Нацполиции отметили, что мотивы покушения стали ясны после установления личности потерпевшего – им оказался гражданин Черногории, который находится в международном розыске и "является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран".

"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", – рассказал Клименко.

Правоохранители отметили, что причастными к покушению оказались граждане Черногории, Македонии и Сербии, один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

В полиции рассказали, что злоумышленники прибыли в Украину в начале мая и организовали слежку за своей будущей целью и его семьей. Жертву ждали возле его дома, два человека сделали пять выстрелов и уехали на машине, через несколько сотен метров машину сожгли. Согласно видео с записей камер наблюдения, их ожидали сообщники.

Полиция также опубликовала фотографии изъятого у задержанных, в том числе оружия и патронов.

По данным УНН, пострадавший гражданин Черногории 1983 года рождения находится в больнице с огнестрельным ранением в области грудной клетки и плеча. 

В автомобиле Smart, на котором злоумышленники уехали с места преступления и позже сожгли, полиция нашла пистолеты "Чезет" и "Форд", патроны к ним и пулемет "Скорпион".

Покушение произошло 26 мая около 18.00 на улице Драгомирова в Киеве. После стрельбы был объявлен план "Перехват".

Теги: Киев, Одесса, стрельба, полиция, наркотики, розыск, Сербия, Черногория, покушение, больница, Македония, автомобиль, слежка, киллер, Игорь Клименко
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