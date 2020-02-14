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ПРОИСШЕСТВИЯ

Стрельба по Subaru под Харьковом. Патрульному сообщили о подозрении, ему грозит до 10 лет лишения свободы

В ночь на 13 февраля командир роты патрульной полиции, пытаясь остановить автомобиль предполагаемых нарушителей, ранил пассажира. Госбюро расследований подозревает полицейского в превышении полномочий.

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По автомобилю стреляли трижды
По автомобилю стреляли трижды
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, сообщили о подозрении командиру роты патрульной полиции в Харьковской области, который ранил пассажира преследуемого автомобиля. Об этом 14 февраля сообщил сайт ГБР.

Патрульного подозревают в превышении власти или служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

13 февраля около 3.00 харьковские патрульные получили сообщение, что трое граждан после употребления спиртных напитков намерены уехать на автомобиле Subaru. Полицейские обнаружили похожий автомобиль вблизи села Хролы Харьковского района. Началось преследование, однако водитель транспортного средства не остановился.

"Командир роты, понимая, что водитель своими действиями не создает угрозу жизни и здоровью людей или полицейских, применил табельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения. Патрульный произвел три выстрела в сторону авто. В результате пассажир автомобиля получил два проникающих ранения в спину и поясницу с разрывом правого легкого", – отметили в Госбюро расследований.

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В ГБР привели исключительный перечень ситуаций, в которых полицейский уполномочен применять огнестрельное оружие:

  • для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью людей и/или полицейского;
  • только после предупреждения о необходимости прекращения противоправных действий и намерении использования меры принуждения;
  • с целью причинения лицу такого вреда, необходимого и достаточного в соответствующей обстановке, для немедленного предотвращения или прекращения вооруженного нападения;
  • запрещено применять огнестрельное оружие в местах, где может быть нанесен вред другим лицам, а также в огнеопасных и взрывоопасных местах, кроме случаев необходимости отражения нападения или крайней необходимости.

Патрульный сделал три выстрела из табельного оружия. В областном управлении полиции утверждали, что стрельбу пришлось открыть, поскольку водитель преследуемой машины пытался наехать на правоохранителя. Прокуратура Харьковской области разместила в YouTube запись инцидента с камеры, установленной в полицейском автомобиле. На кадрах видно, что полицейские бегут в сторону отъезжающей от них Subaru.

Раненому жителю Харькова сделали операцию.

Теги: Харьков, стрельба, патрульная полиция, подозрение, ГБР
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