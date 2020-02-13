В сети обнародовали кадры стрельбы харьковских полицейских по автомобилю с пассажирами. Видео
13 февраля около 3.00 в селе Хролы под Харьковом во время преследования автомобиля Subaru Forester патрульный полицейский применил табельное оружие, сделав три выстрела. Пассажир, который находился на заднем сидении Subaru, получил два проникающих ранения в спину и поясницу с разрывом правого легкого, сообщили в Государственном бюро расследований. Стрелявший, командир роты патрульной полиции, задержан. Полицейские утверждали, что стрельбу пришлось открыть, поскольку водитель преследуемой машины пытался наехать на правоохранителя. Прокуратура Харьковской области разместила в YouTube запись инцидента с камеры, установленной в полицейском автомобиле.
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