"В нас стреляла полиция. Вот куртка в крови". В Харькове задержали полицейского, который ранил пассажира преследуемого автомобиля

Харьковский полицейский открыл стрельбу по автомобилю, утверждают, что водитель попытался наехать на правоохранителя. Один человек получил огнестрельное ранение.

В ночь на 13 февраля в селе Хролы под Харьковом патрульный полицейский трижды выстрелил по автомобилю, который пытался совершить наезд на него. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

По версии правоохранителей, экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль Subaru, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а на требование об остановке не реагировал.

"Во время преследования полицейские заблокировали движение правонарушителю. Патрульный пытался приблизиться к машине, но водитель внезапно начал движение, создавая угрозу для жизни правоохранителя", – сказано в пресс-релизе.

После стрельбы автомобиль вероятных нарушителей скрылся с места событий, заявили в управлении.

"Впоследствии выяснилось, что водитель автомобиля, который скрылся от патрульных, доставил в больницу пассажира с огнестрельным ранением", – рассказали в полиции.

Telegram-канал "Харьков 1654" разместил видео, на котором очевидец рассказывает о происшествии.

"В нас стреляла полиция. Одна дырка сквозная. Вот вторая дырка на окне. Изнутри дырка в сидении. Вот пуля. Вот вторая дырка в сидении. Выходное отверстие. Вот куртка в крови", – говорит он.