Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

"В нас стреляла полиция. Вот куртка в крови". В Харькове задержали полицейского, который ранил пассажира преследуемого автомобиля

Харьковский полицейский открыл стрельбу по автомобилю, утверждают, что водитель попытался наехать на правоохранителя. Один человек получил огнестрельное ранение.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Харьковские патрульные заявили, что преследовали авто нарушителей за городом
Харьковские патрульные заявили, что преследовали авто нарушителей за городом
Фото: Патрульна поліція України / Facebook (архив)

В ночь на 13 февраля в селе Хролы под Харьковом патрульный полицейский трижды выстрелил по автомобилю, который пытался совершить наезд на него. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

По версии правоохранителей, экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль Subaru, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а на требование об остановке не реагировал.

"Во время преследования полицейские заблокировали движение правонарушителю. Патрульный пытался приблизиться к машине, но водитель внезапно начал движение, создавая угрозу для жизни правоохранителя", – сказано в пресс-релизе.

После стрельбы автомобиль вероятных нарушителей скрылся с места событий, заявили в управлении.

"Впоследствии выяснилось, что водитель автомобиля, который скрылся от патрульных, доставил в больницу пассажира с огнестрельным ранением", – рассказали в полиции.

Telegram-канал "Харьков 1654" разместил видео, на котором очевидец рассказывает о происшествии.

"В нас стреляла полиция. Одна дырка сквозная. Вот вторая дырка на окне. Изнутри дырка в сидении. Вот пуля. Вот вторая дырка в сидении. Выходное отверстие. Вот куртка в крови", – говорит он.

Пострадавший, у которого два огнестрельных ранения, поступил в больницу №25 Харькова, его состояние – тяжелое, рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Сотрудника патрульной полиции, применившего огнестрельное оружие, задержали. Решается вопрос о подозрении задержанному, избрании меры пресечения и отстранении его от должности, отметили в прокуратуре.
 
Уголовное производство расследует территориальное управление Госбюро расследований в Полтаве.

По данным прокуратуры, полицейские утверждали, что в Subaru сели люди, которые перед этим распивали спиртные напитки.

Водитель машины заявил, что был трезвым и что сдал необходимые анализы. Он опроверг слова патрульного о том, что мог его сбить.

Теги: Харьков, стрельба, патрульная полиция, подозрение, преследование, автомобиль, пассажиры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
В Северной Корее казнили чиновника, нарушившего карантин из-за коронавируса
В Северной Корее казнили чиновника, нарушившего карантин из-за коронавируса
"Женщина на все сто". Гайтана засветила грудь в бюстгальтере
"Женщина на все сто". Гайтана засветила грудь в бюстгальтере
  Кортни Лав отмечает полтора года трезвости
  Кортни Лав отмечает полтора года трезвости
Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак
Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS