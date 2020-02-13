"В нас стреляла полиция. Вот куртка в крови". В Харькове задержали полицейского, который ранил пассажира преследуемого автомобиля

В ночь на 13 февраля в селе Хролы под Харьковом патрульный полицейский трижды выстрелил по автомобилю, который пытался совершить наезд на него. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.
По версии правоохранителей, экипаж патрульной полиции пытался остановить автомобиль Subaru, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а на требование об остановке не реагировал.
"Во время преследования полицейские заблокировали движение правонарушителю. Патрульный пытался приблизиться к машине, но водитель внезапно начал движение, создавая угрозу для жизни правоохранителя", – сказано в пресс-релизе.
После стрельбы автомобиль вероятных нарушителей скрылся с места событий, заявили в управлении.
"Впоследствии выяснилось, что водитель автомобиля, который скрылся от патрульных, доставил в больницу пассажира с огнестрельным ранением", – рассказали в полиции.
Telegram-канал "Харьков 1654" разместил видео, на котором очевидец рассказывает о происшествии.
"В нас стреляла полиция. Одна дырка сквозная. Вот вторая дырка на окне. Изнутри дырка в сидении. Вот пуля. Вот вторая дырка в сидении. Выходное отверстие. Вот куртка в крови", – говорит он.
Пострадавший, у которого два огнестрельных ранения, поступил в больницу №25 Харькова, его состояние – тяжелое, рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Сотрудника патрульной полиции, применившего огнестрельное оружие, задержали. Решается вопрос о подозрении задержанному, избрании меры пресечения и отстранении его от должности, отметили в прокуратуре.
Уголовное производство расследует территориальное управление Госбюро расследований в Полтаве.
По данным прокуратуры, полицейские утверждали, что в Subaru сели люди, которые перед этим распивали спиртные напитки.
Водитель машины заявил, что был трезвым и что сдал необходимые анализы. Он опроверг слова патрульного о том, что мог его сбить.