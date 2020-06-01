Экс-нардеп Дейдей стал помощником Крищенко

Из декларации, которую подал депутат Верховной Рады VIII созыва Евгений Дейдей, следует, что он является помощником начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко. В годы работы в парламенте Дейдей был фигурантом дела о незаконном обогащении.

Депутат Верховной Рады VIII созыва от фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей стал помощником начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрея Крищенко; это следует из декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В документе, в частности, указано, что жена Дейдея Дарина в мае 2019 года стала собственницей автомобиля Maserati стоимостью 1,5 млн грн.

В бытность депутатом Дейдей стал фигурантом уголовного производства. Генеральная прокуратура вменяла ему незаконное обогащение на сумму почти 5 млн грн. 11 июля 2017 года Верховная Рада не поддержала представление ГПУ о лишении Дейдея депутатской неприкосновенности.

В марте 2012 года Суворовский райсуд Одессы приговорил будущего политика к пяти годам тюрьмы с испытательным сроком в три года за разбой (грабеж прохожих с применением насилия). В 2014-м Дейдей успешно обжаловал приговор в апелляции.

В Центре противодействия коррупции подвергли критике решение трудоустроить бывшего нардепа в полиции. "Это еще один наглядный пример работы министра внутренних дел Арсена Авакова. Экс-нардеп, которого судили за насильственное преступление, по которому вели расследование по коррупционное преступление, который не может объяснить заоблачное состояние – вдруг становится сотрудником Главного управления полиции столицы", – прокомментировал ситуацию глава ЦПК Виталий Шабунин.