Экс-нардеп Дейдей набил на груди портрет жены

Экс-нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей поделился совместными снимками с супругой, Дарьей Ледовских. Фото он опубликовал в Facebook.
"Когда у меня спрашивают, что такое любовь, я вспоминаю твои глаза и улыбки наших детей! Для меня любовь – это вы. Дарина, до встречи с тобой я существовал, думая что живу. Но ты все изменила. Рядом с тобой я стал другим, научился заново смотреть на мир, чувствовать и жить! Жить по-настоящему – любить, тонуть в твоих глазах и дорожить каждой минутой, каждым взглядом, каждым словом... Люблю тебя и наших сыновей! Спасибо вам за то, что вы рядом!" – написал он.
На фото на груди нардепа – татуировка с изображением его жены.
Евгений Дейдей и Дарина Ледовских поженились 14 мая 2018 года. Первый брак с женой Ингой Дейдей расторг в апреле 2018 года.
У пары есть сын Денис, родившийся в январе 2019 года, а также ребенок Ледовских от предыдущих отношений.
Жена Дейдея Дарина – племянница бывшего депутата от "Народного фронта" Елены Ледовских и дочь прокурора Виктории Кравчук.