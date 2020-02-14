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14 февраля, 2020
 
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Экс-нардеп Дейдей набил на груди портрет жены

Бывший нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей заявил, что до встречи со своей нынешней супругой, Дарьей Ледовских, не жил, а существовал.

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Дейдей: Дарина, до встречи с тобой я существовал, думая что живу
Дейдей: Дарина, до встречи с тобой я существовал, думая что живу
Фото: Евгений Дейдей / Facebook

Экс-нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей поделился совместными снимками с супругой, Дарьей Ледовских. Фото он опубликовал в Facebook.

"Когда у меня спрашивают, что такое любовь, я вспоминаю твои глаза и улыбки наших детей! Для меня любовь – это вы. Дарина, до встречи с тобой я существовал, думая что живу. Но ты все изменила. Рядом с тобой я стал другим, научился заново смотреть на мир, чувствовать и жить! Жить по-настоящему – любить, тонуть в твоих глазах и дорожить каждой минутой, каждым взглядом, каждым словом... Люблю тебя и наших сыновей! Спасибо вам за то, что вы рядом!" – написал он.

На фото на груди нардепа – татуировка с изображением его жены.

https://www.facebook.com/evgeniy.deidei/posts/2647840031974195

Евгений Дейдей и Дарина Ледовских поженились 14 мая 2018 года. Первый брак с женой Ингой Дейдей расторг в апреле 2018 года.

У пары есть сын Денис, родившийся в январе 2019 года, а также ребенок Ледовских от предыдущих отношений.

Жена Дейдея Дарина – племянница бывшего депутата от "Народного фронта" Елены Ледовских и дочь прокурора Виктории Кравчук.

Теги: Евгений Дейдей, Дарья Ледовских, татуировка
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