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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На войне погиб ветеран АТО Прохнич, который год назад угрожал взорвать Кабмин

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Прохнич воевал в батальоне "Айдар", а после вторжения РФ снова пошел на фронт
Прохнич воевал в батальоне "Айдар", а после вторжения РФ снова пошел на фронт
Фото: Олександр Третьяков / Facebook

В боях за Украину погиб ветеран АТО Владимир Прохнич. Об этом сообщила в Facebook 3 сентября его жена Алла.

"Ты сегодня забрал мою душу, моя безграничная любовь к тебе будет жить вечно, ты лучшее, что было в моей жизни, ты моя гордость! Я не знаю, как мне дальше жить без тебя, это нестерпимая боль, которую я не могу нести с собой!" – написала она и опубликовала видео с мужем и его побратимом.

https://www.facebook.com/100024603811715/videos/830545091687921/

О гибели воина сообщил также его товарищ Александр Третьяков. "Вечная память. Соболезнования родным и близким", – написал Третьяков, но позднее удалил или скрыл пост.

Скриншот: Олександр Третьяков / Facebook
Скриншот: Олександр Третьяков / Facebook

По информации УНИАН, после полномасштабного вторжения РФ Прохнич пошел воевать, участвовал в боевых действиях в Ирпене, руководил противотанковыми шведскими средствами NLAW. Позже он был переброшен на другие направления.

"Известно, что 44-летний ветеран АТО мог не идти в армию, поскольку получил многочисленные ранения после участия в АТО. Однако он пошел, потому что хотел реабилитироваться за тот поступок в августе 2021 года", – заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Экс-боец батальона "Айдар" Прохнич стал известен после того, как 4 августа 2021 года с гранатой в руках зашел в здание Кабмина 4 августа. Он угрожал подорвать гранату. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал, что мужчина – участник АТО, "который прошел жернова боевых действий, был дважды ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму".

Полиция ввела в действие спецоперацию. Переговоры с Прохничем проводил его друг, депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк, по их результатам Прохнич добровольно согласился сдаться.

Полиция открыла уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 341 (захват государственных зданий), ч .1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 147 (захват заложников).

6 августа суд арестовал ПрохничаПодозреваемого просили отпустить на поруки министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и политик Сергей Мельничук, первый командир добровольческого батальона "Айдар", но судья не удовлетворил ходатайство.

4 ноября того же года суд отпустил Прохнича под круглосуточный домашний арест. Приговор по его делу вынесен не был.

Теги: смерть, некролог, ветераны, украинский военный, участник АТО, война России против Украины, ветеран, Кабмин, Владимир Прохнич, Сергей Братчук
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