На войне погиб ветеран АТО Прохнич, который год назад угрожал взорвать Кабмин

"Ты сегодня забрал мою душу, моя безграничная любовь к тебе будет жить вечно, ты лучшее, что было в моей жизни, ты моя гордость! Я не знаю, как мне дальше жить без тебя, это нестерпимая боль, которую я не могу нести с собой!" – написала она и опубликовала видео с мужем и его побратимом.
О гибели воина сообщил также его товарищ Александр Третьяков. "Вечная память. Соболезнования родным и близким", – написал Третьяков, но позднее удалил или скрыл пост.
По информации УНИАН, после полномасштабного вторжения РФ Прохнич пошел воевать, участвовал в боевых действиях в Ирпене, руководил противотанковыми шведскими средствами NLAW. Позже он был переброшен на другие направления.
"Известно, что 44-летний ветеран АТО мог не идти в армию, поскольку получил многочисленные ранения после участия в АТО. Однако он пошел, потому что хотел реабилитироваться за тот поступок в августе 2021 года", – заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Экс-боец батальона "Айдар" Прохнич стал известен после того, как 4 августа 2021 года с гранатой в руках зашел в здание Кабмина 4 августа. Он угрожал подорвать гранату. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал, что мужчина – участник АТО, "который прошел жернова боевых действий, был дважды ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму".
Полиция ввела в действие спецоперацию. Переговоры с Прохничем проводил его друг, депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк, по их результатам Прохнич добровольно согласился сдаться.
Полиция открыла уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 341 (захват государственных зданий), ч .1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 147 (захват заложников).
6 августа суд арестовал Прохнича. Подозреваемого просили отпустить на поруки министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и политик Сергей Мельничук, первый командир добровольческого батальона "Айдар", но судья не удовлетворил ходатайство.
4 ноября того же года суд отпустил Прохнича под круглосуточный домашний арест. Приговор по его делу вынесен не был.