На войне погиб ветеран АТО Прохнич, который год назад угрожал взорвать Кабмин

Прохнич воевал в батальоне "Айдар", а после вторжения РФ снова пошел на фронт Фото: Олександр Третьяков / Facebook

"Ты сегодня забрал мою душу, моя безграничная любовь к тебе будет жить вечно, ты лучшее, что было в моей жизни, ты моя гордость! Я не знаю, как мне дальше жить без тебя, это нестерпимая боль, которую я не могу нести с собой!" – написала она и опубликовала видео с мужем и его побратимом.

О гибели воина сообщил также его товарищ Александр Третьяков. "Вечная память. Соболезнования родным и близким", – написал Третьяков, но позднее удалил или скрыл пост.

Скриншот: Олександр Третьяков / Facebook

По информации УНИАН, после полномасштабного вторжения РФ Прохнич пошел воевать, участвовал в боевых действиях в Ирпене, руководил противотанковыми шведскими средствами NLAW. Позже он был переброшен на другие направления.

"Известно, что 44-летний ветеран АТО мог не идти в армию, поскольку получил многочисленные ранения после участия в АТО. Однако он пошел, потому что хотел реабилитироваться за тот поступок в августе 2021 года", – заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)