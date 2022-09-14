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14 сентября, 2022
 
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"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе

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Ани Лорак замалчивает войну РФ против Украины
Ани Лорак замалчивает войну РФ против Украины
Фото: Ани Лорак / Facebook

Проживающая в РФ украинская певица Ани Лорак в конце октября планирует отправиться в гастрольный тур по городам Германии и Чехии. Соответствующий анонс опубликован на сайте Kontramarka.

"Ани Лорак – самая титулованная украинская певица. Обладательница пяти "золотых" и двух "платиновых" альбомов, народная артистка Украины и участница песенного конкурса "Евровидение 2008", где заняла второе место", – говорилось в афише.

"Лицемерная мразь", – прокомментировали в сети поведение артистки, опубликовав также скрин анонса.

"С древнегреческого Ани Лорак переводится как "Та, кто быстро переобувается", – сыронизировали в сети.

После скандала в соцсетях текст в рекламной публикации был изменен – теперь артистка, замалчивающая войну РФ против Украины, указана там как "яркая, обворожительная и безгранично талантливая" певица. 

13 сентября в своем Telegrаm-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, реагируя на скандал, заявил, артистов, которые поддерживают или замалчивают российскую агрессии против Украины, будут лишать звания "народный артист Украины"Ткаченко отметил, что идет работа "над поправками в законы, чтобы таких "народных" больше наша страна не видела".

Контекст:

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.

Певица внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

29 июня Лорак засветилась в Москве на вечеринке у своего кума, российского певца Филиппа Киркорова в компании Татьяны Навки, которая является женой Дмитрия Пескова  пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.

Теги: Германия, Ани Лорак, Александр Ткаченко, война России против Украины
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