"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе

"Ани Лорак – самая титулованная украинская певица. Обладательница пяти "золотых" и двух "платиновых" альбомов, народная артистка Украины и участница песенного конкурса "Евровидение 2008", где заняла второе место", – говорилось в афише.

"Лицемерная мразь", – прокомментировали в сети поведение артистки, опубликовав также скрин анонса.

Ані Лорак - лицемірна мразота * https://t.co/o0XHVG0g99 — сонечко, яке тебе спалить * (@embracingpast) September 13, 2022

"С древнегреческого Ани Лорак переводится как "Та, кто быстро переобувается", – сыронизировали в сети.

З древньогрецької Ані Лорак перекладається як «Та, хто швидко перевзувається» — космотурист (@galaxy_hitch) September 13, 2022

После скандала в соцсетях текст в рекламной публикации был изменен – теперь артистка, замалчивающая войну РФ против Украины, указана там как "яркая, обворожительная и безгранично талантливая" певица.

13 сентября в своем Telegrаm-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, реагируя на скандал, заявил, артистов, которые поддерживают или замалчивают российскую агрессии против Украины, будут лишать звания "народный артист Украины". Ткаченко отметил, что идет работа "над поправками в законы, чтобы таких "народных" больше наша страна не видела".